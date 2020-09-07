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Рассекречен дизайн Sandero и Logan третьего поколения

07.09.2020 13:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Румынская компания Dacia показала первые изображения семейства Sandero-Logan нового поколения. Оно включает модели Sandero, Sandero Stepway и Logan. Все подробности о новинках, а также снимки интерьеров будут распространены 29 сентября — в день официальной премьеры.

Третье поколение моделей выделяется ярким и даже в некоторых местах «модным» дизайном с Y-образными ходовыми огнями и задней оптикой в стиле Renault Clio. У машин явно более скошенное лобовое стекло, заниженная линия крыши и увеличенная колея. Иными словами, автомобили стали более спортивными и приземистыми внешне. При этом в Dacia делают акцент на том, что клиренс у Sandero-Logan остался неизменным.

Рассекречен дизайн Sandero и Logan третьего поколения

Кросс-версия Sandero — Stepway — отличается от исходника не только дорожным просветом и защитой по периметру, но и другим капотом и более «злой» решеткой радиатора. Никаких технических подробностей о бюджетных новинках Dacia пока нет. Велика вероятность, что семейство европейских Sandero-Logan переедет на платформу CMF-B, которая используется для Renault Clio и Captur. Это позволит инженерам экспериментировать с электрическими силовыми установками.

Отметим, что речь пока идет только о европейских моделях. У нас данные автомобили продаются под брендом Renault и выпускаются в России. О новых поколениях «наших» Sandero и Logan пока говорить рано.

Renault Logan I Рестайлинг, 2011 г.в., 185 000 км
бежевый, седан, бензин 1.4 л, механическая, передний привод
10 537 р.
4000$ / 3376€
Renault Logan II, 2017 г.в., 22 000 км
бордовый, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
22 391 р.
8500$ / 7174€
Renault Logan II Рестайлинг Drive, 2018 г.в., 140 000 км
белый, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
17 913 р.
6800$ / 5739€
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Румынская компания Dacia показала первые изображения семейства Sandero-Logan нового поколения. Оно включает модели Sandero, Sandero Stepway и Logan. Все подробности о новинках, а также...
 
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