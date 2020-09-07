Рассекречен дизайн Sandero и Logan третьего поколения

Источник материала: Onliner

Румынская компания Dacia показала первые изображения семейства Sandero-Logan нового поколения. Оно включает модели Sandero, Sandero Stepway и Logan. Все подробности о новинках, а также снимки интерьеров будут распространены 29 сентября — в день официальной премьеры.

Третье поколение моделей выделяется ярким и даже в некоторых местах «модным» дизайном с Y-образными ходовыми огнями и задней оптикой в стиле Renault Clio. У машин явно более скошенное лобовое стекло, заниженная линия крыши и увеличенная колея. Иными словами, автомобили стали более спортивными и приземистыми внешне. При этом в Dacia делают акцент на том, что клиренс у Sandero-Logan остался неизменным.





Кросс-версия Sandero — Stepway — отличается от исходника не только дорожным просветом и защитой по периметру, но и другим капотом и более «злой» решеткой радиатора. Никаких технических подробностей о бюджетных новинках Dacia пока нет. Велика вероятность, что семейство европейских Sandero-Logan переедет на платформу CMF-B, которая используется для Renault Clio и Captur. Это позволит инженерам экспериментировать с электрическими силовыми установками.

Отметим, что речь пока идет только о европейских моделях. У нас данные автомобили продаются под брендом Renault и выпускаются в России. О новых поколениях «наших» Sandero и Logan пока говорить рано.