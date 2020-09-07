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Когда уже Apple представит новый iPhone? Дату вот-вот назовут

07.09.2020 13:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Apple обычно начинает отправку приглашений на осеннюю презентацию новых продуктов за неделю-две до самого события. До настоящего времени Apple хранит в тайне точную дату. Однако, по данным Марка Гурмэна из Bloomberg, на этой неделе компания наконец раскроет информацию о времени презентации: исходя из привычного графика, новые «айфоны» покажут в течение пары недель.

В этом году анонс пройдет исключительно в виртуальном формате — как и WWDC ранее. По этой причине сроки подготовки к презентации могут быть сокращены: журналистам не нужно ехать в Купертино, а от Apple не требуется готовить инфраструктуру к наплыву посетителей.

Что именно представит Apple? От компании ожидают четыре новых iPhone: два условных iPhone 12 и два iPhone 12 Pro. «Прошки», как предполагается, получат сенсор LiDAR, вероятно, все модели смогут работать в сетях 5G. От Apple ожидают запуск умных часов Watch Series 6 (на этот раз может появиться вариант с корпусом с пластиковыми элементами), нового iPad (iPad Air 4, например), обновленную приставку Apple TV, умную колонку HomePod, а также менее значительные продукты (AirTags — метки, которые позволяют искать куда-то запропастившиеся предметы, полноразмерные наушники).

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Компания Apple обычно начинает отправку приглашений на осеннюю презентацию новых продуктов за неделю-две до самого события. До настоящего времени Apple хранит в тайне...
 
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