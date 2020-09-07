ЕС «сцикливо» не включил Лукашенко в черный список руководства Беларуси

Источник материала: АФН

Евросоюз подготовил черный список представителей руководства Беларуси, в который войдет 31 человек, включая главу МВД Караева.

Но Лукашенко в первую версию списка включен не будет, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники в институтах ЕС.

"Мы изначально подготовили список из 14 имен, однако ряд стран счел, что этого недостаточно, поэтому мы согласовали еще 17 человек", - заявил источник.

Самым высокопоставленным чиновником в этом списке будет глава МВД Караев, а Лукашенко "в этот список пока не войдет". Список должен быть утвержден "примерно в середине сентября", точных дат пока нет.

Ранее, против включения Лукашенко в черный список выступили лидеры Франции, ФРГ и Италии. Свою трусливую позицию по Лукашенко ЕС объясняет желанием сохранить возможность коммуникаций с белорусским правителем, который невозмутимо отказывается общаться с кем-либо из лидеров европейских стран…