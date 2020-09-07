Кремль: Лукашенко скоро приедет в Москву, но не 13 сентября

Источник материала: АФН

Визит Лукашенко в Россию состоится в ближайшее время, но точно не 13 сентября 2020 года.

Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя появившуюся в СМИ дату визита Лукашенко со ссылкой на источники в окружении белорусского правителя.

"В целом, действительно, его можно ожидать в ближайшие дни. Своевременно мы вас проинформируем", - сказал Песков.

Он уточнил, что это точно не 13 сентября.