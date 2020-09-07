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Кремль: Лукашенко скоро приедет в Москву, но не 13 сентября

07.09.2020 13:19 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Визит Лукашенко в Россию состоится в ближайшее время, но точно не 13 сентября 2020 года.

Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя появившуюся в СМИ дату визита Лукашенко со ссылкой на источники в окружении белорусского правителя.

"В целом, действительно, его можно ожидать в ближайшие дни. Своевременно мы вас проинформируем", - сказал Песков.

Он уточнил, что это точно не 13 сентября.

 
 
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Визит Лукашенко в Россию состоится в ближайшее время, но точно не 13 сентября 2020 года.
 
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