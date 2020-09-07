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Арестованных вчера спасателей держат на Окрестина

07.09.2020 13:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По сведениям @euroradio, сотрудники ОСВОД, которые вчера спасали протестующих из Свислочи, находятся в минском изоляторе в переулке Окрестина.

Напомним, вчера было задержано от 6 до 8 спасателей. Сколько точно - в ОСВОД пока не знают, так как у части сотрудников сегодня выходной день, и они и так не должны были появиться на рабочем месте.
 
 
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По сведениям @euroradio, сотрудники ОСВОД, которые вчера спасали протестующих из Свислочи, находятся в минском изоляторе в переулке Окрестина.
 
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