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Арестованных вчера спасателей держат на Окрестина
Источник материала: Партизан
По сведениям
Напомним, вчера было задержано от 6 до 8 спасателей. Сколько точно - в ОСВОД пока не знают, так как у части сотрудников сегодня выходной день, и они и так не должны были появиться на рабочем месте.
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По сведениям @euroradio, сотрудники ОСВОД, которые вчера спасали протестующих из Свислочи, находятся в минском изоляторе в переулке Окрестина.
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