СМИ назвали вероятную дату встречи Лукашенко с Путиным

Дождя в одном из российских министерств. Сотрудник еще одного государственного ведомства также назвал 14 сентября датой, которая обсуждалась в контексте визита Лукашенко на переговоры с Путиным. «Эта дата фигурировала», — подтвердил он, оговорившись при этом, что «до этого еще многое может произойти». «Планируется 14 сентября», — сообщил собеседникв одном из российских министерств. Сотрудник еще одного государственного ведомства также назвал 14 сентября датой, которая обсуждалась в контексте визита Лукашенко на переговоры с Путиным. «Эта дата фигурировала», — подтвердил он, оговорившись при этом, что «до этого еще многое может произойти».





Еще 13 августа пресс-служба Кремля сообщала, что в графике Путина не запланированы переговоры с Лукашенко. Однако в конце августа пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что встреча состоится «в течение пары недель». Официально о дате встречи Лукшенко и Путина пока не было объявлено.





сказал Песков. Сегодня же Песков заявил, что такая встреча может произойти "в ближайшие дни". При этом он подчеркнул, что подготовка визита находится "в активной стадии". "В целом, действительно, его можно ожидать в ближайшие дни", -Песков.



