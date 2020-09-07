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СМИ назвали вероятную дату встречи Лукашенко с Путиным
Источник материала: Партизан
Лукашенко может приехать к Путину в Москву 14 сентября. Эту дату назвали два источника Дождя в российских госструктурах, занимающиеся белорусским направлением.
«Планируется 14 сентября», — сообщил собеседник
Еще 13 августа пресс-служба Кремля сообщала, что в графике Путина не запланированы переговоры с Лукашенко. Однако в конце августа пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что встреча состоится «в течение пары недель». Официально о дате встречи Лукшенко и Путина пока не было объявлено.
Сегодня же Песков заявил, что такая встреча может произойти "в ближайшие дни". При этом он подчеркнул, что подготовка визита находится "в активной стадии". "В целом, действительно, его можно ожидать в ближайшие дни", -
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Лукашенко может приехать к Путину в Москву 14 сентября. Эту дату назвали два источника Дождя в российских госструктурах, занимающиеся белорусским направлением.
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