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В Сети появилась черновая версия фильма "Янка Купала" - власти откладывали ее премьеру

07.09.2020 13:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Фильм «Янка Купала», который рассказывает о биографии классика белорусской литературы, появился на белорусском телеграм-канале «Беларусь головного мозга».

Генеральный директор «Беларусьфильма» Владимир Карачевский был краток:

— Я ничего не буду комментировать. Скажу только, что это пиратская версия, и этому будет дана правовая оценка.

Режиссер Владимир Янковский, который снял фильм «Янка Купала», сейчас находится не в Беларуси, но обещал дать комментарий позже. При этом, по словам его родных, он знает, что его картина появилась в Сети.

Кинокритик Тарас Тарналиций смотрел фильм еще в феврале 2020 года. Картину ему показал Владимир Янковский. Тарналицкий уверен, что речь не идет об итоговой версии фильма.

— Это черновая версия. Мы смотрели итоговую, которую видели и одобрили белорусские чиновники. Скорее всего, в Сеть попала версия на стадии монтажа. На ней нет цветокора и графики. Фильм можно смотреть, сюжет понятен. Но картина не будет настолько красивой, как в итоговой версии.

По мнению Тарналицкого, решение выложить фильм — «прямое вредительство». Тарналицкий счичает, что из-за этого картина может потерять часть зрителей. Кроме того, появление пиратской версии может помешать продвижению картины на фестивалях.
 
 
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Фильм «Янка Купала», который рассказывает о биографии классика белорусской литературы, появился на белорусском телеграм-канале «Беларусь головного мозга».
 
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