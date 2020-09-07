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Спасение от жары: в зоопарке Лос-Анджелеса шимпанзе кормят льдом и замороженными фруктами

07.09.2020 13:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Фруктовый лед и водные процедуры: в зоопарке Лос-Анджелеса шимпанзе спасают от жары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последние дни в регионе установилась аномально высокая температура. Столбики термометров достигли отметки в 50 градусов.

Чтобы помочь любимцам охладиться, сотрудники разработали особое меню. В их рационе – лед, замороженные фрукты и овощи. Активным играм шимпанзе сейчас предпочитают тихие посиделки возле ручья.

По прогнозам синоптиков, аномально жаркая погода сохранится в регионе еще как минимум несколько дней.

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Новости США. Фруктовый лед и водные процедуры: в зоопарке Лос-Анджелеса шимпанзе спасают от жары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В последние дни в...
 
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