В Китае мужчина с ножом напал на школьников: есть раненые

Источник материала: СТВ

Новости Китая. В Китае вооруженный ножом мужчина напал на школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранения получили четыре человека.

Инцидент произошел в провинции Хунань недалеко от одного из образовательных учреждений. Подозреваемый в нападении задержан. Пострадавшие дети находятся в больнице. Обстоятельства и причины происшествия устанавливают правоохранители.

Отметим, подобный инцидент произошел в стране не впервые. Год назад в результате нападения в провинции Хубэй пострадали 10 школьников.