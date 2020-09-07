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В Китае мужчина с ножом напал на школьников: есть раненые

07.09.2020 13:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Китая. В Китае вооруженный ножом мужчина напал на школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранения получили четыре человека.

Инцидент произошел в провинции Хунань недалеко от одного из образовательных учреждений. Подозреваемый в нападении задержан. Пострадавшие дети находятся в больнице. Обстоятельства и причины происшествия устанавливают правоохранители.

Отметим, подобный инцидент произошел в стране не впервые. Год назад в результате нападения в провинции Хубэй пострадали 10 школьников.

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Новости Китая. В Китае вооруженный ножом мужчина напал на школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранения получили четыре человека. Инцидент...
 
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