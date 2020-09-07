«Когда тебя ставят во главе паствы, она становится твоим народом». Епископ Вениамин стал митрополитом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 6 сентября в кафедральном соборе Москвы — храме Христа Спасителя возвел епископа Минского и Заславского Вениамина, патриаршего экзарха всея Беларуси, в сан митрополита, сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

На встрече с архиереями Белорусского экзархата Русской православной церкви (БПЦ) в зале высшего церковного совета кафедрального собора патриарх отметил: «Когда тебя ставят во главе паствы, паства становится твоим народом, а ты — отцом, и все национальные разделения уходят».

«Однако сейчас национальный фактор в Белоруссии обретает все большую роль, и потому мы пришли к выводу, что сегодня во главе Белорусской церкви должен быть человек, родившийся в Белоруссии, знающий белорусский язык, воспитанный в белорусской среде, — добавил глава РПЦ. — Чтобы даже те, кто стремится увидеть в нашей церкви нечто инородное по отношению к Белоруссии, белорусской культуре, белорусской жизни, видели в предстоятеле Белорусской церкви, главе экзархата плоть от плоти, кость от костей своего народа».

«Очень надеюсь, владыка, и мы будем молиться, что вы своим служением еще более сплотите епископат и духовенство. Конечно, в Белоруссии нет тех опасных процессов, которые привели к страшному разделению Украины. Враг рода человеческого посмеялся над благочестием украинского народа, и мы видим, что религия стала фактором не объединения, а разделения людей. Самое тяжелое разделение на теле украинского народа — это разделение церковное, которое порождает все последующие. Конечно, очень важно, чтобы ничего подобного не было в Беларуси, и поэтому я призываю всех вас, дорогие владыки, поддерживать владыку митрополита, быть единомысленными, служить своему народу, обязательно работать с молодежью», — заявил патриарх Кирилл.

В ответ митрополит Вениамин заявил, что прежде «люди были погружены в суету житейскую, поиски мирских благ, стремясь [обеспечить] себе благополучную жизнь, хороший отдых, а о будущей жизни особо не задумывались». «Но пандемия, а затем и внутренняя скорбь, которая посетила наше Отечество, побуждают к тому, чтобы люди как-то задумались и искали, прежде всего, царствия небесного, а все остальное да приложится», — сказал он.

«Мне кажется, сейчас как раз очень благоприятный момент говорить об этом, с тем чтобы все услышали и наступили добрые перемены. А дальше, наверное, будет сложнее, если этот момент мы упустим», — добавил патриарший экзарх.

25 августа на заседании в Москве священный синод РПЦ назначил епископа Борисовского и Марьиногорского Вениамина митрополитом Минским и Заславским, патриаршим экзархом всея Беларуси. Он стал первым предстоятелем Белорусского экзархата (БПЦ) — уроженцем Беларуси. Его предшественник митрополит Павел отправился управлять Кубанской митрополией.