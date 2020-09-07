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Когда Лукашенко полетит в Москву

07.09.2020 13:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, когда в Москве ждут Александра Лукашенко.

По его словам, белорусский гость прибудет «в ближайшие дни», пишет DW.

Отвечая на вопрос о том, состоится ли визит Лукашенко в Москву 13 сентября, он указал, что «это неверная дата».

Песков утверждает, что подготовка визита находится «в активной стадии».

 
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, когда в Москве ждут Александра Лукашенко. По его словам, белорусский гость прибудет «в ближайшие...
 
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