ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Следователи разбираются в инциденте в кафе, где силовиками была разбита дверь

07.09.2020 13:27 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Разбирательством по факту инцидента в столичном кафе О’Petit, где 6 сентября во время массовых протестов была разбита стеклянная дверь, занимаются в Следственном комитете, сообщила БелаПАН пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Следователи разбираются в инциденте в кафе, где силовиками была разбита дверь

Фото onliner.by

«На месте вчера побывала следственно-оперативная группа. В настоящий момент все материалы находятся в следствии», — сказала она.

Накануне в телеграм-каналах появилось несколько видео, где неизвестные в штатском пытались задержать участников протестной акции, которые спрятались в кафе на проспекте Победителей, 3. Силовики (некоторые из них были в масках) разбили дубинками стеклянную дверь кафе, после чего ворвались внутрь и начали вытаскивать оттуда людей.

Получить комментарий в Следственном комитете БелаПАН пока не удалось.

По информации Министерства внутренних дел, по всей Беларуси 6 сентября «за нарушение законодательства о массовых мероприятиях» задержаны 633 человека. До рассмотрения в суде административных дел в места содержания задержанных помещены 363 человека. В министерстве отметили, что в различных населенных пунктах республики зафиксировано 42 протестные акции, а общее количество участников составило «около 31 тысячи человек».

По данным журналистов и наблюдателей, в Марше единства в Беларуси 6 сентября приняли участие сотни тысяч человек.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Разбирательством по факту инцидента в столичном кафе О’Petit, где 6 сентября во время массовых протестов была разбита стеклянная дверь, занимаются в Следственном...
 
Новости дня
Новости разные
 
На фоне коронавируса и уличных протестов в Беларуси снизилась преступность
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.09.2020
Mir24.TV Belarus
07.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика