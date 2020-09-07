Следователи разбираются в инциденте в кафе, где силовиками была разбита дверь

Разбирательством по факту инцидента в столичном кафе О’Petit, где 6 сентября во время массовых протестов была разбита стеклянная дверь, занимаются в Следственном комитете, сообщила БелаПАН пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.





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«На месте вчера побывала следственно-оперативная группа. В настоящий момент все материалы находятся в следствии», — сказала она.

Накануне в телеграм-каналах появилось несколько видео, где неизвестные в штатском пытались задержать участников протестной акции, которые спрятались в кафе на проспекте Победителей, 3. Силовики (некоторые из них были в масках) разбили дубинками стеклянную дверь кафе, после чего ворвались внутрь и начали вытаскивать оттуда людей.

Получить комментарий в Следственном комитете БелаПАН пока не удалось.

По информации Министерства внутренних дел, по всей Беларуси 6 сентября «за нарушение законодательства о массовых мероприятиях» задержаны 633 человека. До рассмотрения в суде административных дел в места содержания задержанных помещены 363 человека. В министерстве отметили, что в различных населенных пунктах республики зафиксировано 42 протестные акции, а общее количество участников составило «около 31 тысячи человек».

По данным журналистов и наблюдателей, в Марше единства в Беларуси 6 сентября приняли участие сотни тысяч человек.