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Следователи разбираются в инциденте в кафе, где силовиками была разбита дверь
Источник материала: Навiны
Разбирательством по факту инцидента в столичном кафе О’Petit, где 6 сентября во время массовых протестов была разбита стеклянная дверь, занимаются в Следственном комитете, сообщила БелаПАН пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
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«На месте вчера побывала следственно-оперативная группа. В настоящий момент все материалы находятся в следствии», — сказала она.
Накануне в телеграм-каналах появилось несколько видео, где неизвестные в штатском пытались задержать участников протестной акции, которые спрятались в кафе на проспекте Победителей, 3. Силовики (некоторые из них были в масках) разбили дубинками стеклянную дверь кафе, после чего ворвались внутрь и начали вытаскивать оттуда людей.
Получить комментарий в Следственном комитете БелаПАН пока не удалось.
По информации Министерства внутренних дел, по всей Беларуси 6 сентября «за нарушение законодательства о массовых мероприятиях»
По данным журналистов и наблюдателей, в Марше единства в Беларуси 6 сентября приняли участие сотни тысяч человек.
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Разбирательством по факту инцидента в столичном кафе О’Petit, где 6 сентября во время массовых протестов была разбита стеклянная дверь, занимаются в Следственном...
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