Лукашенко вызвал главу Следственного комитета на ковер

Александр Лукашенко принял сегодня с докладом главу Следственного комитета Ивана Носкевича.



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Как пишет его пресс-служба, он отметил, что «не было бы счастья, да несчастье помогло: политические дрязги и неурядицы, которые у нас происходят в момент выборов и послевыборный период, вскрыли ряд недостатков, может, недоработок в разных системах управления, органах власти».

Носкевич доложил, что СК в этом году «спокойно и планомерно выполняет свои задачи по предназначению».

Среди видов преступлений, которые «более всего настораживают», главный следователь страны назвал рост количества «преступлений в сфере информационных технологий».

«Это тенденция последних лет. Количество этих преступлений неуклонно растет, и правоохранительный блок тоже переориентировался на то, чтобы раскрывать преступления подобного рода с помощью тех же информационных технологий», — подчеркнул Носкевич.