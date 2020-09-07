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Reuters: Евросоюз не внесет Лукашенко в черный список

07.09.2020 13:49 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: svoboda.org

В первой варианте списка, подготовленного ЕС, самым высокопоставленным чиновником будет глава белорусского МВД.

Об этом 7 сентября сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники в институтах ЕС.

Собеседник агентства уточнил, что сначала в списке было 14 имен, однако по требованию ряда стран перечень был расширен до 17 человек.  Александр Лукашенко "в этот список пока не войдет".

Перечень планируется утвердить в середине сентября.

 
 
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В первой варианте списка, подготовленного ЕС, самым высокопоставленным чиновником будет глава белорусского МВД.
 
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