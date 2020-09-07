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Reuters: Евросоюз не внесет Лукашенко в черный список
07.09.2020 13:49 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: svoboda.org
В первой варианте списка, подготовленного ЕС, самым высокопоставленным чиновником будет глава белорусского МВД.
Об этом 7 сентября сообщает
Собеседник агентства уточнил, что сначала в списке было 14 имен, однако по требованию ряда стран перечень был расширен до 17 человек. Александр Лукашенко "в этот список пока не войдет".
Перечень планируется утвердить в середине сентября.
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В первой варианте списка, подготовленного ЕС, самым высокопоставленным чиновником будет глава белорусского МВД.
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