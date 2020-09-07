Reuters: Евросоюз не внесет Лукашенко в черный список

Источник материала: Ежедневник

фото: svoboda.org

В первой варианте списка, подготовленного ЕС, самым высокопоставленным чиновником будет глава белорусского МВД.

Об этом 7 сентября сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники в институтах ЕС.

Собеседник агентства уточнил, что сначала в списке было 14 имен, однако по требованию ряда стран перечень был расширен до 17 человек. Александр Лукашенко "в этот список пока не войдет".

Перечень планируется утвердить в середине сентября.