Лукашенко приедет в Москву в ближайшие дни

Источник материала: Ежедневник

фото: lenta.ru

Подготовка его визита в Россию находится в активной стадии.

Напомним, ранее Александр Лукашенко выражал намерение «поставить все точки над i» на встрече с Путиным.

Визит Лукашенко в Москву предварил приезд российского премьера в Минск. Ни о каких конкретных договоренностях по итогам этого визита объявлено не было.

7 сентября Дмитрий Песков сообщил, что визит Лукашенко в Москву можно ожидать в ближайшие дни, передает ТАСС .