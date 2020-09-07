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Лукашенко приедет в Москву в ближайшие дни

07.09.2020 13:49 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: lenta.ru

Подготовка его визита в Россию находится в активной стадии.

Напомним, ранее Александр Лукашенко выражал намерение «поставить все точки над i» на встрече с Путиным.

Визит Лукашенко в Москву предварил приезд российского премьера в Минск. Ни о каких конкретных договоренностях по итогам этого визита объявлено не было. 

7 сентября Дмитрий Песков сообщил, что визит Лукашенко в Москву можно ожидать в ближайшие дни, передает ТАСС

 
Теги: Минск
 
 
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Подготовка его визита в Россию находится в активной стадии.
 
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