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Платят банку 11 рублей в месяц. В Гродно многодетная семья строит уже вторую квартиру с льготным кредитом

07.09.2020 13:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гродненская многодетная семья Мазуричей строит уже вторую «льготную» квартиру, рассказывает государственная газета «Гродненская правда». Юрий и Наталья Мазуричи — родители 13-летней Ангелины, 7-летнего Роберта и 8-месячной Миланы. Документы на очередь семья подала в январе этого года, буквально сразу после рождения третьего ребенка, — и спустя восемь месяцев им предложили строительство в многоэтажке в микрорайоне Грандичи-3. Предполагается, что дом будет сдан в июле следующего года.


Фото: grodnonews.by

— Направление на строительство квартиры, я считаю, получили очень быстро. Это была неожиданная новость, так как думали, что придется ждать года два или три. Уже прошло собрание жильцов, где мы вытянули номер дома и этаж квартиры. Знаем уже и свои квадратные метры. С нетерпением ждем начала строительства нашей трехкомнатной квартиры, стоимость которой нам поможет компенсировать государство, — рассказывает Юрий Мазурич.

Это уже вторая квартира, которую семья строит при государственной поддержке. Первую, в микрорайоне Ольшанка, Юрий и Наталья построили в 2010 году как молодая семья. Двухкомнатную квартиру они получили через пять лет после постановки на учет. По словам Юрия, кредит на жилье банк выдал без проблем, а после рождения второго ребенка государство погасило треть стоимости жилья. Десять лет назад семья по кредиту платила 130 рублей в месяц, а сейчас — 11.

— Государство действительно хорошо поддерживает многодетные семьи и делает для них все возможное, — уверен Юрий.


Фото: grodnonews.by

Так, у многодетной семьи есть возможность выбрать квартиру с отделкой или без. Квадратный метр с отделкой будет стоить около 1100 рублей, а без — порядка 900.

При строительстве первой квартиры важен был финансовый расклад — десять лет назад, будучи еще молодой семьей, супруги экономили каждую копейку и делали ремонт постепенно. «Теперь в помощь им государство, и квартира под ключ из недостижимой мечты превращается почти что в подарок», — пишет госгазета.

В этом году в Гродно, по данным местных властей, уже построена 331 квартира для многодетных семей, планируется построить еще не менее 350 квартир. В 2021 году хотят построить не менее 350 квартир для многодетных.

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Теги: Новости, Гродно
 
 
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Десять лет назад семья по кредиту платила 130 рублей в месяц, а сейчас - 11.
 
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