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В Барановичах перевернулась скорая помощь: пациента из авто доставали спасатели
Источник материала: Tut.by
Утром 7 сентября в Барановичах после столкновения с легковушкой перевернулся автомобиль скорой помощи,
Информация о ДТП на перекрестке улиц Притыцкого и Чернышевского поступила спасателям в 05.41. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, выяснилось, что произошло боковое столкновение BMW и автомобиля скорой медицинской помощи. От удара последний перевернулся на правую сторону.
В результате опрокидывания в скорой оказался заблокирован пациент. Спасатели при помощи специального инструмента достали пострадавшего. С травмами различной степени тяжести его госпитализировали.
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Авария произошла утром 7 сентября на перекрестке улиц Притыцкого и Чернышевского.
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