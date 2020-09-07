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В Барановичах перевернулась скорая помощь: пациента из авто доставали спасатели

07.09.2020 13:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 7 сентября в Барановичах после столкновения с легковушкой перевернулся автомобиль скорой помощи, сообщили в МЧС.


Информация о ДТП на перекрестке улиц Притыцкого и Чернышевского поступила спасателям в 05.41. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, выяснилось, что произошло боковое столкновение BMW и автомобиля скорой медицинской помощи. От удара последний перевернулся на правую сторону.


В результате опрокидывания в скорой оказался заблокирован пациент. Спасатели при помощи специального инструмента достали пострадавшего. С травмами различной степени тяжести его госпитализировали.

 
 
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Авария произошла утром 7 сентября на перекрестке улиц Притыцкого и Чернышевского.
 
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