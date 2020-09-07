Откуда берется паранойя? Вот что говорит психотерапевт

Источник материала: Tut.by

Фразу «Да у тебя паранойя!» можно услышать часто. Как на самом деле выглядит это состояние и когда навязчивых мыслей стоит опасаться? На вопросы HEALTH.TUT.BY ответила врач-психотерапевт Юлия Артюх.



Юлия Артюхврач- психотерапевт первой категории «Центра здорового сна» врач-первой категории «Центра здорового сна»

Что такое паранойя?

Паранойя — это эмоциональное состояние, которое базируется на страхе, беспокойстве и устойчивом, сверхценном, иррациональном убеждении в чем-либо. При таком состоянии параллельно возникают мнительность, подозрительность и недоверчивость. Как правило, паранойя развивается на фоне депрессивного состояния. В медицине о паранойе можно говорить как о симптоме, который при определенных условиях приведет к бредовому расстройству.

С параноидными мыслями и убеждениями в той или иной степени может сталкиваться любой человек. Например: в университете студент однажды опоздал на занятие к строгому преподавателю, тот его отчитал. Уже перед экзаменом у этого преподавателя студент, стоя под дверью, начинает волноваться, что не сдаст, что преподаватель его «завалит». У студента нарастает тревога, страх, запускается определенный тип мышления: постоянная прокрутка одной и той же идеи. Хорошо, если все ограничится реакцией на одну конкретную ситуацию. Но может так случиться, что в любых похожих условиях человек будет ощущать мнительность, начнет переживать и бояться.

Почему возникает паранойя?

Однозначных причин нет. Паранойю можно расценивать как один из механизмов защиты от ситуации, при которой человек столкнулся с внезапностью, опасностью, изоляцией и отсутствием готового решения. Человек в таком положении настолько уязвим, что психике приходится искать решение за него: «спрятаться» в паранойе и как бы защитить.

Как правило, это состояние будет развиваться с багажом пережитого опыта. Например, кому-то в детстве родители постоянно говорили: мир небезопасен, все врут, никто не желает тебе добра. Со временем на подсознании закрепится убеждение: никому нельзя доверять. И когда такой человек столкнется с неожиданной негативной ситуацией, эта идея укоренится еще глубже. Так может развиться один из видов паранойи.



Фото: Ivan Aleksic, unsplash.com

Какими бывают виды и степени паранойи?

Паранойя перетекает в бред, а значит, у нее будут такие же формы — преследования, величия, ревности, соматическая (убежденность человека в том, что он болеет) и пр.

Проявляться паранойя может в легкой и более тяжелой степени. Вот пример: женщина считает, что по ней сходят с ума все мужчины, что ее все обожают — это может быть легкой разновидностью паранойи величия (на фоне, вероятнее всего, будет скрытая депрессия из-за жизненного опыта, где навязчивая идея не подтвердилась: например, расставания). Такая паранойя может не мешать женщине жить до того момента, пока она не перестанет выходить из дома, думая, что ее похитят из-за красоты.

Как отличить паранойю от бреда?

В бредовом расстройстве человека невозможно переубедить: какие бы аргументы ему не предъявляли, какие доказательства не приводили — это бесполезно, человек не слышит критику. В состоянии же паранойи у человека, скорее всего, будет снижена восприимчивость к критике, но он может услышать аргументы.

Как себе помочь?

Если вы сталкиваетесь с параноидной мыслью, спросите себя, насколько она оправдана (зачастую это ложь, которую человек визуализировал). Приведите аргументы, доказательства. Иногда помогает спуститься на землю простой диалог: со специалистом или с человеком, которому вы доверяете. Поговорите открыто о своих эмоциях, попробуйте в них разобраться.

Когда идти к врачу и как лечить паранойю?

Если качество жизни человека не страдает и параноидные мысли не преследуют регулярно, то можно решать вопрос самостоятельно: разговорами, самоанализом. Но как только ситуация приносит человеку дискомфорт (на физическом и эмоциональном уровне), нужно обращаться за помощью: важно не допустить развитие бредового расстройства.

Лечение паранойи обычно связано с психо- и когнитивно-поведенческой терапией, иногда может понадобиться медикаментозное лечение.