|
Гонщик с помощью 5G-смартфона Xiaomi Mi 10 Ultra управлял реальной машиной (видео)
Источник материала: Onliner
Xiaomi решила показать на примере смартфона Mi 10 Ultra преимущества сетей 5G. Для этого компания пригласила профессионального гонщика, который вооружился мобильником и с его помощью управлял автомобилем на расстоянии в более чем 3 тыс. км. Стоит отметить, что Xiaomi Mi 10 Ultra был представлен в прошлом месяце, однако он ориентирован на китайский рынок и вряд ли поступит в продажу вовне страны.
Видео, демонстрирующее возможности 5G, опубликовано на официальной странице Xiaomi в соцсети Weibo. Как рассказали в Xiaomi, связь обеспечивалась сетью 5G SA, минимальный отклик в которой составляет 1 мс.
Для справки, SA означает standalone (автономный). В отличие от NSA (неавтономный стандарт), в которой используется ядро от 4G, SA полностью «заточен» под 5G. Считается, что для обычного пользователя разница между NSA и SA незаметна, а для медицины и беспилотного транспорта — критична.
Нельзя с уверенностью утверждать, что ролик, опубликованный Xiaomi, не идет на какие-то компромиссы — это все-таки рекламный продукт.
Android, экран 6.53" IPS (720x1600), Mediatek Helio G25, ОЗУ 2 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.3" IPS (1080x2340), Qualcomm Snapdragon 665, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.67" IPS (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 720G, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Xiaomi решила показать на примере смартфона Mi 10 Ultra преимущества сетей 5G. Для этого компания пригласила профессионального гонщика, который вооружился мобильником и с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)