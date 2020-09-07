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Гонщик с помощью 5G-смартфона Xiaomi Mi 10 Ultra управлял реальной машиной (видео)

07.09.2020 13:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Xiaomi решила показать на примере смартфона Mi 10 Ultra преимущества сетей 5G. Для этого компания пригласила профессионального гонщика, который вооружился мобильником и с его помощью управлял автомобилем на расстоянии в более чем 3 тыс. км. Стоит отметить, что Xiaomi Mi 10 Ultra был представлен в прошлом месяце, однако он ориентирован на китайский рынок и вряд ли поступит в продажу вовне страны.

Видео, демонстрирующее возможности 5G, опубликовано на официальной странице Xiaomi в соцсети Weibo. Как рассказали в Xiaomi, связь обеспечивалась сетью 5G SA, минимальный отклик в которой составляет 1 мс.

Для справки, SA означает standalone (автономный). В отличие от NSA (неавтономный стандарт), в которой используется ядро от 4G, SA полностью «заточен» под 5G. Считается, что для обычного пользователя разница между NSA и SA незаметна, а для медицины и беспилотного транспорта — критична.

Нельзя с уверенностью утверждать, что ролик, опубликованный Xiaomi, не идет на какие-то компромиссы — это все-таки рекламный продукт.

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Xiaomi решила показать на примере смартфона Mi 10 Ultra преимущества сетей 5G. Для этого компания пригласила профессионального гонщика, который вооружился мобильником и с...
 
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