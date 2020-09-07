Конфликт водителя с велосипедистом зафиксировала камера (видео)

Источник материала: Onliner

Велосезон еще не закончен. Несмотря на постепенно учащающиеся дожди, на дорогах встречается еще довольно много велосипедистов. В минувшую субботу в столице наш читатель с ником Arhivatus стал участником конфликта: когда он ехал на велике, чуть не столкнулся с поворачивающим направо кроссовером с российскими номерами.

«Все произошло на пересечении ул. Маяковского и ул. Солнечной, — рассказал пользователь. — Я был непосредственным участником, ехал на велосипеде. Видеозапись предоставил свидетель, ехавший навстречу кроссоверу».

На записи можно заметить, как велосипедист проезжает переход на зеленый сигнал, не спешиваясь, — это разрешено разметкой и знаками. В этот момент его путь пересекается с поворачивающей машиной. Недолгий разговор заканчивается ударом велосипедиста по капоту. В ответ на это автомобилист выходит из машины, хватает человека за шею и трясет, после чего наносит несколько ударов в область лица. После водитель уезжает.

Arhivatus говорит, что в милицию по данному факту не обращался: «Доверие к ним отсутствует».

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