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Конфликт водителя с велосипедистом зафиксировала камера (видео)

07.09.2020 13:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Велосезон еще не закончен. Несмотря на постепенно учащающиеся дожди, на дорогах встречается еще довольно много велосипедистов. В минувшую субботу в столице наш читатель с ником Arhivatus стал участником конфликта: когда он ехал на велике, чуть не столкнулся с поворачивающим направо кроссовером с российскими номерами.

«Все произошло на пересечении ул. Маяковского и ул. Солнечной, — рассказал пользователь. — Я был непосредственным участником, ехал на велосипеде. Видеозапись предоставил свидетель, ехавший навстречу кроссоверу».

На записи можно заметить, как велосипедист проезжает переход на зеленый сигнал, не спешиваясь, — это разрешено разметкой и знаками. В этот момент его путь пересекается с поворачивающей машиной. Недолгий разговор заканчивается ударом велосипедиста по капоту. В ответ на это автомобилист выходит из машины, хватает человека за шею и трясет, после чего наносит несколько ударов в область лица. После водитель уезжает.

Arhivatus говорит, что в милицию по данному факту не обращался: «Доверие к ним отсутствует».

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Велосезон еще не закончен. Несмотря на постепенно учащающиеся дожди, на дорогах встречается еще довольно много велосипедистов. В минувшую субботу в столице наш...
 
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