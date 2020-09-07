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Александр Лукашенко: политические дрязги и неурядицы вскрыли ряд недостатков в разных системах управления
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Политические дрязги и неурядицы, которые произошли во время избирательной кампании и в послевыборный период, вскрыли ряд недостатков в разных системах управления, органах власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 7 сентября шел разговор во Дворце Независимости.
Интересовался глава государства и вопросом, какие выводы необходимо сделать в связи со сложившейся ситуацией в стране в последние недели.
Председатель ведомства отметил, что структура выполняет работу планомерно. Уровень преступности по сравнению с 2019 годом снизился на 8 %. Это позволило уменьшить и нагрузку в работе подразделений Комитета.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот две проблемы, ну и те вопросы, которые у меня на контроле по уголовным делам, которые имели общественный резонанс.
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Александр Лукашенко: политические дрязги и неурядицы вскрыли ряд недостатков в разных системах управления
Новости Беларуси. Политические дрязги и неурядицы, которые произошли во время избирательной кампании и в послевыборный период, вскрыли ряд недостатков в разных...
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