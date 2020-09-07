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Александр Лукашенко: политические дрязги и неурядицы вскрыли ряд недостатков в разных системах управления

07.09.2020 13:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Политические дрязги и неурядицы, которые произошли во время избирательной кампании и в послевыборный период, вскрыли ряд недостатков в разных системах управления, органах власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 7 сентября шел разговор во Дворце Независимости.  

С докладом Александр Лукашенко принял Ивана Носкевича. Одна из тем встречи – это результаты работы Следственного комитета и расследования наиболее резонансных уголовных дел.  

Интересовался глава государства и вопросом, какие выводы необходимо сделать в связи со сложившейся ситуацией в стране в последние недели.  

Председатель ведомства отметил, что структура выполняет работу планомерно. Уровень преступности по сравнению с 2019 годом снизился на 8 %. Это позволило уменьшить и нагрузку в работе подразделений Комитета.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:    
Скрывать нечего, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло, политические дрязги и неурядицы, которые у нас происходят в момент выборов и послевыборный период, вскрыли ряд недостатков, может, недоработок в разных системах управления, органах власти. Что показывают эти события с точки зрения Следственного комитета? Какие уроки нам необходимо из этого извлечь?  

Вот две проблемы, ну и те вопросы, которые у меня на контроле по уголовным делам, которые имели общественный резонанс.  

Люди в материале: Александр Лукашенко, Иван Носкевич

 
 
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Новости Беларуси. Политические дрязги и неурядицы, которые произошли во время избирательной кампании и в послевыборный период, вскрыли ряд недостатков в разных...
 
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