Тихановская назвала террором возможное похищение Колесниковой

Источник материала: АФН

Де-факто обыгравшая Лукашенко на прошедших в Беларуси выборах Светлана Тихановская назвал террором возможное похищение Марии Колесниковой и еще двух членов ее команды.

«Власть занимается террором, по-другому это не назовешь. Похищения Марии Колесниковой, Антона Роднянкова и Ивана Кравцова — это попытка сорвать работу Координационного Совета, и запугать его членов. Власти ошибаются, когда думают, что это нас остановит. Чем больше они запугивают, тем больше людей будет выходить на улицу. Мы продолжим борьбу, будем добиваться освобождения всех заключенных и проведения новых честных выборов», - заявила Тихановская.

Как сообщалось, по рассказам очевидцев неизвестные в масках затолкали Колесникову в микроавтобус с надписью «связь» и увезли в неизвестном направлении.