Задержан айтишник Константин Конопко - он еще в июне предлагал Лукашенко сняться с выборов

dev.by Судя по фото, видео и сообщениям в Фейсбуке, айтишника и еще нескольких участников митинга брутально задержали в столичной кофейне O’Petit, которая стала «героем» новостей , пишет









В заведении пытались спрятаться участники акции протеста, которые убегали от силовиков по окончании Марша единства. Сотрудник кафе помог протестующим: он закрыл помещение на замок, пишет tut.by. Но это не остановило неизвестных в масках. Они разбили входную дверь в кафе и задержали митингующих, в том числе Константина Конопко.





По информации tut.by, среди тех, кто бил дубинкой стекло, оказался начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Николай Карпенков.





Константин Конопко — автор нескольких инициатив, реализованных во время избирательной кампании. В конце июня он записал видеообращение к Лукашенко, предложив тому освободить задержанных кандидатов в президенты, а самому сняться с выборов.









Также он обращался к госслужащим с просьбой отказаться от участия в противозаконной деятельности. Кроме того, во время предвыборной кампании Константин разработал специальную открытку, которую рассылал членам избиркомов с требованием не заниматься фальсификациями при подсчёте голосов.