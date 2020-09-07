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Задержан айтишник Константин Конопко - он еще в июне предлагал Лукашенко сняться с выборов

07.09.2020 14:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После вчерашнего Марша единства в Минске и регионах было задержано 633 человека, сообщает пресс-служба МВД. В числе задержанных оказался и разработчик мобильных приложений Константин Конопко.

Задержан айтишник Константин Конопко - он еще в июне предлагал Лукашенко сняться с выборов
Судя по фото, видео и сообщениям в Фейсбуке, айтишника и еще нескольких участников митинга брутально задержали в столичной кофейне O’Petit, которая стала «героем» новостей, пишет dev.by


В заведении пытались спрятаться участники акции протеста, которые убегали от силовиков по окончании Марша единства. Сотрудник кафе помог протестующим: он закрыл помещение на замок, пишет tut.by. Но это не остановило неизвестных в масках. Они разбили входную дверь в кафе и задержали митингующих, в том числе Константина Конопко. 

По информации tut.by, среди тех, кто бил дубинкой стекло, оказался начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Николай Карпенков.

Константин Конопко — автор нескольких инициатив, реализованных во время избирательной кампании. В конце июня он записал видеообращение к Лукашенко, предложив тому освободить задержанных кандидатов в президенты, а самому сняться с выборов. 


Также он обращался к госслужащим с просьбой отказаться от участия в противозаконной деятельности. Кроме того, во время предвыборной кампании Константин разработал специальную открытку, которую рассылал членам избиркомов с требованием не заниматься фальсификациями при подсчёте голосов.
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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После вчерашнего Марша единства в Минске и регионах было задержано 633 человека, сообщает пресс-служба МВД. В числе задержанных оказался и разработчик мобильных...
 
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