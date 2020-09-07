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Светлана Тихановская прокомментировала похищение Колесниковой и команды
Источник материала: Партизан
"Режим занимается террором, по-другому это не назовешь", прокомментировала похищение Марии Колесниковой и исчезновение других предствителей КС Светлана Тихановская.
"Режим занимается террором, по-другому это не назовешь. Похищение Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова — это попытка сорвать работу Координационного Совета.
Но это нас не остановит. Чем больше они запугивают, тем больше людей будет выходить на улицу. Мы продолжим борьбу, будем добиваться освобождения всех заключенных и проведения новых честных выборов”, - написала Светлана Тихановская своем телеграме Пул Первой.
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"Режим занимается террором, по-другому это не назовешь", прокомментировала похищение Марии Колесниковой и исчезновение других предствителей КС Светлана...
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