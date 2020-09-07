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Светлана Тихановская прокомментировала похищение Колесниковой и команды

07.09.2020 14:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Режим занимается террором, по-другому это не назовешь", прокомментировала похищение Марии Колесниковой и исчезновение других предствителей КС Светлана Тихановская.



"Режим занимается террором, по-другому это не назовешь. Похищение Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова — это попытка сорвать работу Координационного Совета. 

Но это нас не остановит. Чем больше они запугивают, тем больше людей будет выходить на улицу. Мы продолжим борьбу, будем добиваться освобождения всех заключенных и проведения новых честных выборов”, - написала Светлана Тихановская своем телеграме Пул Первой.
 
 
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"Режим занимается террором, по-другому это не назовешь", прокомментировала похищение Марии Колесниковой и исчезновение других предствителей КС Светлана...
 
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