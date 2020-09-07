"Сразу вывезут в Литву или сначала заставят записать обращение?" Похищение Колесниковой взорвало байнет

kyky.org Сейчас кроме нее на связь не выходят пресс-секретарь КС Антон Родненков и исполнительный секретарь КС Иван Кравцов, напоминает









Силовые ведомства – МВД, КГК, СК – заявляют, что у них нет информации о задержании Колесниковой. При этом глава МИД Литвы уже потребовал немедленно освободить Марию.





Как реагируют беларусы

Мимо байнета новость о похищении Марии не прошла – соцсети взорвались. Кто-то пишет о том, что Мария скоро присоединиться к боевым подругам, которые живут за границей. Другие – уверяют «власть», что ее похищение не ослабит, а даже усилит протестное движение.



















