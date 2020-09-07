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"Сразу вывезут в Литву или сначала заставят записать обращение?" Похищение Колесниковой взорвало байнет

07.09.2020 14:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня примерно в 10 утра около Национального художественного музея неизвестные люди похитили представителя КС Марию Колесникову.

"Сразу вывезут в Литву или сначала заставят записать обращение?" Похищение Колесниковой взорвало байнет
Сейчас кроме нее на связь не выходят пресс-секретарь КС Антон Родненков и исполнительный секретарь КС Иван Кравцов, напоминает kyky.org


Силовые ведомства – МВД, КГК, СК – заявляют, что у них нет информации о задержании Колесниковой. При этом глава МИД Литвы уже потребовал немедленно освободить Марию. 

Как реагируют беларусы 

Мимо байнета новость о похищении Марии не прошла – соцсети взорвались. Кто-то пишет о том, что Мария скоро присоединиться к боевым подругам, которые живут за границей. Другие – уверяют «власть», что ее похищение не ослабит, а даже усилит протестное движение. 






Брочинг и штиль: "Надо вступить в КС - простой способ получить ВНЖ в ЕС

Полищук - это Любовь!: "интересно, Марию Колесникову сразу вывезут в Литву или сначала видеообращение заставят записать?"
 
Теги: Новости
 
 
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Сегодня примерно в 10 утра около Национального художественного музея неизвестные люди похитили представителя КС Марию Колесникову.
 
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