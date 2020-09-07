Белорусы массово закупаются валютой

















Национальный банк опубликовал статистику валютного рынка за январь-август. из которой следует, что в августе физлица купили 1,22 млрд долларов, а продали только 599,1 млн долларов. Таким образом, они стали чистыми покупателями валюты в размере 622,2 млн долларов. Это рекордный в этом году окупки валюты населением.





Юрлица также установили рекорд покупки валюты, приобретя за август ее на 2,44 млрд долларов. При этом они снизили объемы продажи валюты до 1,79 млрд долларов. В результате юрлица стали чистыми покупателями в объеме 651,5 млн долларов.





Нерезиденты в августе также увеличили покупку валюты до 22,5 млн долларов, что является самым большим показателем в году.





Банки также увеличили объемы операций, увеличив покупку валюты до 4,14 млрд долларов. Они продали валюты на 4,1 млрд долларов, став чистыми покупателями в размере 31 млн долларов.





Покупка валюты в августе на рынке превысила продажу на 1,277 млрд долларов. Нацбанк вынужден был потратить около 15% ЗВР на удовлетворения спроса на валюту.