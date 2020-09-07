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Белорусы массово закупаются валютой

07.09.2020 14:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Покупка валюты в августе на рынке превысила продажу на 1,277 млрд долларов.





Национальный банк опубликовал статистику валютного рынка за январь-август. из которой следует, что в августе физлица  купили 1,22 млрд долларов, а продали только 599,1 млн долларов. Таким образом, они стали чистыми покупателями валюты в размере 622,2 млн долларов. Это рекордный в этом году окупки валюты населением. 

Юрлица также установили рекорд покупки валюты, приобретя за август ее на 2,44 млрд долларов. При этом они снизили объемы продажи валюты до 1,79 млрд долларов. В результате юрлица стали чистыми покупателями в объеме 651,5 млн долларов.

Нерезиденты в августе также увеличили покупку валюты до 22,5 млн долларов, что является самым большим показателем в году. 

Банки также увеличили объемы операций, увеличив покупку валюты до 4,14 млрд долларов. Они продали валюты на 4,1 млрд долларов, став чистыми покупателями в размере 31 млн долларов.

Покупка валюты в августе на рынке превысила продажу на 1,277 млрд долларов. Нацбанк вынужден был потратить около 15% ЗВР на удовлетворения спроса на валюту.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Покупка валюты в августе на рынке превысила продажу на 1,277 млрд долларов.
 
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