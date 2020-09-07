Мацкевич: Белорусский режим самый подлый, трусливый и лживый из ныне существующих в мире

Если в Марше приняли участие около 200000 в разных частях города в эти 5-6 часов, то задержаны 0,1%. Один из каждой тысячи, пишет философ-методолог Владимир Мацкевич.





Это много или мало?





Всего с 9 августа через задержания и суды прошли больше 10000. Это уже 0,5% от всех жителей Минска . Только Минска, не считая других городов. Один из 500.





Это много или мало?





Если ещё учесть избитых, травмированных свето-шумовыми гранатами и резиновыми пулями, тех, кого не схватили и не судили, то получится больше 20000, то есть 1%. Каждый сотый минчанин пострадал.





Это много или мало?





Сколько ещё жертв нам придётся принести, пока мы не избавимся от подлой гнусной власти этого режима?





Мы делаем самую мирную революцию. Это уникальный прецедент в мире.





Но наш режим тоже уникален. Самый подлый, самый трусливый, самый лживый, самый мерзкий и отвратительный из ныне существующих режимов.





Мы не можем разрушить его силой. У него вооружение и отмороженные садисты, беспринципные убийцы.





У нас нет готовых убивать. Но, главное, убивать и прибегать к насилию не в наших принципах. Наша революция ненасилия и доброты.





Но добротой мы не сможем победить вооружённую подлость. Не можем насилием, не можем добротой, тогда как мы будем побеждать?





А будем побеждать умом, умением, организованностью и дисциплиной.





Пора сосредоточиться! Берёмся за ум, укрепляем дисциплину, развиваем умения!





Жыве Беларусь!