Погода в СНГ: солнечно и жарко в Таджикистане, дожди и порывистый ветер в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Последний день по-июльски теплой погоды ждет Москву. Уже завтра резко похолодает и начнутся затяжные осенние дожди. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Таджикистан

В Душанбе сегодня солнечно. Температура воздуха днем поднимется до 34 градусов. С приходом осени в Таджикистане массово начали посадку сезонных цветов. Также по новому распоряжению председателя города Рустама Эмомали, в Душанбе будет больше деревьев и кустарников. Осенью этого года и весной 2021-го парки и скверы столицы украсят 1000 новых сортов цветов и кустарников.

Армения

Неделя в Армении началась с солнечной погоды. Температура воздуха в столице сегодня прогреется до +33. Но уже завтра синоптики обещают похолодание по всей стране. После полудня в некоторых регионах пройдут кратковременные дожди и грозы. Однако осадки не помешают любителям кино: в связи с карантинными мерами в стране кинотеатры до сих пор закрыты. Их заменили экраны на открытом воздухе. Жители Еревана по вечерам наслаждаются лучшими кинолентами при любой погоде, не покидая собственного авто.

Кыргызстан

Сегодня на большей части территории Кыргызстана дожди и грозы, в горных районах снег. Однако столицу циклон обойдет стороной. В Бишкеке переменная облачность и днем до +22. Синоптики отмечают, что летняя жара уже не вернется в регион. Начиная со второй декады сентября, дневная температура будет идти на спад, ожидаются обильные дожди. Опавшие листья и сырость помогают грибкам и плесени быстро размножаться и попадать в воздух, а это у аллергиков может вызывать насморк и кожные раздражения.

Беларусь

Дожди и порывистый ветер, а в некоторых регионах еще и грозы. Неделя в Беларуси началась с похолодания. Из-за ухудшения погоды местные власти в регионах снимают запреты на посещение лесов в большинстве районов страны. А значит, туда могут отправляться грибники. Спасатели напоминают: если гроза застала в лесу, нельзя прятаться под деревом, оставаться на опушках или возвышенностях. Для укрытия лучше найти низину или овраг.

Казахстан

В Алматы осень постепенно вступает в свои права. Несмотря на то, что сейчас солнечно и около 24 градусов, к вечеру синоптики прогнозируют дождь с грозой. Ночью сильные перепады температуры. Резкая перемена погоды повлияла на поход группы туристов в горах близ Алматы. Четыре человека, среди которых была гражданка России, днем заблудились в районе пика Советов. Они попали в сильный туман и сбились с пути. Спасатели обнаружили их на высоте почти четыре тысячи метров. У туристов было легкое переохлаждение и ссадины. В безопасное место вся группа добралась уже под утро.