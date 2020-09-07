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«В 21 веке применяются сталинские методы НКВД». Линкявичюс назвал позором похищение Марии Колесниковой
Источник материала: Навiны
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал позором похищение в Минске члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой.
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«В 21 веке применяются сталинские методы НКВД». Линкявичюс назвал позором похищение Марии Колесниковой
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал позором похищение в Минске члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой.
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