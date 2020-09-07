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Если вызвали к оперативнику на беседу. Что говорить и как себя вести
Источник материала: Навiны
Когда гражданин задержан или отбывает срок за административное правонарушение, его могут вызвать на беседу с оперативным сотрудником.
Naviny.by с помощью правозащитника из
Беседа не только на словах
Если за участие в акциях протеста вам присудили административный арест, то это не значит, что этим всё и закончилось, и что после отбытия десяти или пятнадцати суток вы спокойно выйдете на свободу.
К сожалению, возбуждая уголовные дела о «массовых беспорядках» (статья 293
Так, по всей Беларуси сейчас идут оперативно-розыскные мероприятия. В рамках этих мероприятий следователи могут опрашивать граждан, которые получили административный арест.
Во время этих бесед может вестись видео- и аудиозапись — эти действия оперативных сотрудников фактически не урегулированы нормами
И если на свободе вы можете отказаться от такого разговора, то находясь в милиции (центре изоляции правонарушителей, изоляторе временного содержания, районном управлении внутренних дел и так далее) сделать это будет сложнее.
«Даю слово офицера»
Информация, полученная оперативниками, может стать основанием для возбуждения уголовного дела. А может лечь в основу доказательств чьей-либо вины. В том числе самого гражданина, с которым беседует оперативник.
В качестве примера можно привести
Емельянов под диктофон без адвоката «просто поговорил» с оперативными сотрудниками и признался во всем.
На суде Емельянов сообщил по поводу этой записи: «Мне дали слово офицера, что это не попадет в суд. Не знал, что идет аудиозапись».
Эта беседа, а точнее, протокол оперативного опроса, стала одним из основных доказательств вины анархиста.
В начале февраля 2020 года Никита Емельянов и его соратник Иван Комар были осуждены к лишению свободы в колонии усиленного режима.
В настоящее время оба признаны политическими заключенными.
Что делать, чтобы не навредить себе и другим?
Прежде всего, нужно помнить, что сотрудники милиции или следственных органов вам не друзья.
Кроме того, во время разговора «по душам» вы не обязаны свидетельствовать против самого себя.
Как сказано в статье 27
Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы.
Беседа не является допросом, а значит, вы не связаны ответственностью за отказ от дачи показаний (статья 402 УК) и дачу заведомо ложных показаний (статья 401 УК).
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Когда гражданин задержан или отбывает срок за административное правонарушение, его могут вызвать на беседу с оперативным сотрудником.
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