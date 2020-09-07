Если вызвали к оперативнику на беседу. Что говорить и как себя вести

Когда гражданин задержан или отбывает срок за административное правонарушение, его могут вызвать на беседу с оперативным сотрудником.

Naviny.by с помощью правозащитника из «Правовой инициативы» Сергея Устинова объясняют, чем опасны такие беседы.

Беседа не только на словах

Если за участие в акциях протеста вам присудили административный арест, то это не значит, что этим всё и закончилось, и что после отбытия десяти или пятнадцати суток вы спокойно выйдете на свободу.

К сожалению, возбуждая уголовные дела о «массовых беспорядках» (статья 293 Уголовного кодекса ) и «организации действий, грубо нарушающих общественный порядок» (статья 342 УК), следственные органы сегодня готовы на многое.

Так, по всей Беларуси сейчас идут оперативно-розыскные мероприятия. В рамках этих мероприятий следователи могут опрашивать граждан, которые получили административный арест.

Во время этих бесед может вестись видео- и аудиозапись — эти действия оперативных сотрудников фактически не урегулированы нормами Уголовно-процессуального кодекса .

И если на свободе вы можете отказаться от такого разговора, то находясь в милиции (центре изоляции правонарушителей, изоляторе временного содержания, районном управлении внутренних дел и так далее) сделать это будет сложнее.

«Даю слово офицера»

Информация, полученная оперативниками, может стать основанием для возбуждения уголовного дела. А может лечь в основу доказательств чьей-либо вины. В том числе самого гражданина, с которым беседует оперативник.

В качестве примера можно привести беседу оперативных сотрудников с анархистом Никитой Емельяновым, которого задержали за акцию у зданий Мингорсуда и СИЗО № 1 в Минске.

Емельянов под диктофон без адвоката «просто поговорил» с оперативными сотрудниками и признался во всем.

На суде Емельянов сообщил по поводу этой записи: «Мне дали слово офицера, что это не попадет в суд. Не знал, что идет аудиозапись».

Эта беседа, а точнее, протокол оперативного опроса, стала одним из основных доказательств вины анархиста.

В начале февраля 2020 года Никита Емельянов и его соратник Иван Комар были осуждены к лишению свободы в колонии усиленного режима.

В настоящее время оба признаны политическими заключенными.

Что делать, чтобы не навредить себе и другим?

Прежде всего, нужно помнить, что сотрудники милиции или следственных органов вам не друзья.

Кроме того, во время разговора «по душам» вы не обязаны свидетельствовать против самого себя.

Как сказано в статье 27 Конституции , никто не должен принуждаться к даче показаний и объяснений против самого себя, членов своей семьи, близких родственников.

Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы.

Беседа не является допросом, а значит, вы не связаны ответственностью за отказ от дачи показаний (статья 402 УК) и дачу заведомо ложных показаний (статья 401 УК).

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