Биржа: доллар вырос на торгах 7 сентября

Три основные иностранные валюты по-разному завершили первые на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Так, доллар вырос на 0,0023 пункта — 2,6365 белорусского рубля.

Российский рубль потерял 0,0259 пункта — 3,4838 белорусского рубля за 100 российских.

А вот евро к завершению торгов вернулся на отметку, с которой сегодня начинал — 3,121 белорусского рубля.

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