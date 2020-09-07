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Биржа: доллар вырос на торгах 7 сентября
Источник материала: Навiны
Три основные иностранные валюты по-разному завершили первые на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.
Так, доллар вырос на 0,0023 пункта — 2,6365 белорусского рубля.
Российский рубль потерял 0,0259 пункта — 3,4838 белорусского рубля за 100 российских.
А вот евро к завершению торгов вернулся на отметку, с которой сегодня начинал — 3,121 белорусского рубля.
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Три основные иностранные валюты по-разному завершили первые на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже. Так, доллар вырос на 0,0023 пункта — 2,6365...
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