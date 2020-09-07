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В Речице девушка выбросилась из окна восьмого этажа

07.09.2020 14:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

17-летняя девушка погибла от травм, полученных при падении из окна квартиры на восьмом этаже.

Как сообщили в РОЧС, трагедия произошла накануне утром в Речице на улице Советской.

Девушка упала на козырек подъезда девятиэтажки. Прибывшие спасатели «при помощи твердых носилок девушка снята с козырька и передана работникам скорой медицинской помощи».

Несмотря на усилия медиков, пострадавшую спасти не удалось.

СК по данному факту проводит проверку.

 
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17-летняя девушка погибла от травм, полученных при падении из окна квартиры на восьмом этаже. Как сообщили в РОЧС, трагедия произошла накануне утром в Речице на...
 
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