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В Речице девушка выбросилась из окна восьмого этажа
Источник материала: Навiны
17-летняя девушка погибла от травм, полученных при падении из окна квартиры на восьмом этаже.
Как
Девушка упала на козырек подъезда девятиэтажки. Прибывшие спасатели «при помощи твердых носилок девушка снята с козырька и передана работникам скорой медицинской помощи».
Несмотря на усилия медиков, пострадавшую спасти не удалось.
СК по данному факту проводит проверку.
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17-летняя девушка погибла от травм, полученных при падении из окна квартиры на восьмом этаже. Как сообщили в РОЧС, трагедия произошла накануне утром в Речице на...
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