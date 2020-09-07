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Эксперт пояснил, почему Литва "переманивает" белорусских айтишников
07.09.2020 14:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Заинтересованность в белорусских IT-специалистах определенно есть, сообщили в министерстве экономики и инноваций Литвы. В ведомстве признали, что страна ощущает нехватку квалифицированных кадров в области информационных технологий. Впрочем, до сих пор большинство специалистов из Беларуси не рвались переезжать в Литву, так что Вильнюс сейчас просто пользуется ситуацией в Минске в своих корыстных интересах, рассказал
"Белорусы были одними из первых, кто в начале 2000-х перешел на IT-аутсорсинг. В стране высокая культура разработки и есть большие технопарки, представители которых работают на половину мира", ― отметил он.
При этом до лета 2020 у Литвы не получалось переманивать IT-кадры из соседней республики, говорит собеседник Sputnik. Но сейчас, по всей видимости, Вильнюс намерен "проехать" на локальных проблемах Минска.
"В Беларуси будет либо ухудшение, либо народ сейчас будет паниковать. И под это дело можно будет в мутной воде половить рыбку. Это главное желание Литвы, как мне кажется. Потому что такой тенденции, чтобы человек встал и переехал из Беларуси в Литву, я не наблюдал", ― заявил Масалович.
Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, за него проголосовали более 80% избирателей. Впрочем, часть избирателей сочла, что выборы были сфальсифицированы. С того момента в белорусской столице и ряде регионов продолжаются несанкционированные
Комментарий президента консорциума российских IT-фирм "Инфорус" Андрея Масаловича слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Вильнюс рассчитывает, что белорусские специалисты начнут сейчас паниковать и согласятся на переезд, который раньше даже не рассматривали, считает президент...
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