Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Эксперт пояснил, почему Литва "переманивает" белорусских айтишников

Заинтересованность в белорусских IT-специалистах определенно есть, сообщили в министерстве экономики и инноваций Литвы. В ведомстве признали, что страна ощущает нехватку квалифицированных кадров в области информационных технологий. Впрочем, до сих пор большинство специалистов из Беларуси не рвались переезжать в Литву, так что Вильнюс сейчас просто пользуется ситуацией в Минске в своих корыстных интересах, рассказал Sputnik Литва эксперт в области информационных технологий, президент консорциума российских IT-фирм "Инфорус" Андрей Масалович.

"Белорусы были одними из первых, кто в начале 2000-х перешел на IT-аутсорсинг. В стране высокая культура разработки и есть большие технопарки, представители которых работают на половину мира", ― отметил он.

При этом до лета 2020 у Литвы не получалось переманивать IT-кадры из соседней республики, говорит собеседник Sputnik. Но сейчас, по всей видимости, Вильнюс намерен "проехать" на локальных проблемах Минска.

"В Беларуси будет либо ухудшение, либо народ сейчас будет паниковать. И под это дело можно будет в мутной воде половить рыбку. Это главное желание Литвы, как мне кажется. Потому что такой тенденции, чтобы человек встал и переехал из Беларуси в Литву, я не наблюдал", ― заявил Масалович.

Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, за него проголосовали более 80% избирателей. Впрочем, часть избирателей сочла, что выборы были сфальсифицированы. С того момента в белорусской столице и ряде регионов продолжаются несанкционированные акции протеста несогласных с результатами выборов.

Комментарий президента консорциума российских IT-фирм "Инфорус" Андрея Масаловича слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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