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Инфляционные ожидания населения Беларуси – август 2020 года

07.09.2020 14:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

© Sputnik / Виктор Толочко
Чего ждать? Экономист ― о курсе валют, девальвации и инфляции в Беларуси
Согласно регулярному опросу, проводимому по заказу Нацбанка Беларуси, в августе 2020 года уровень инфляции, ощущаемый населением республики, составил 10,5 процента.

Большинство опрошенных (41,9 процента) считают, что цены на продукты питания, непродовольственные товары и на услуги за последние 12 месяцев выросли умеренно.

В следующие 12 месяцев большинство респондентов (56,9 процента) ожидает, что цены будут расти также интенсивно. Ожидаемый населением уровень инфляции составил 11,7 процента.

По сообщению Нацбанка Беларуси, в июле 2020 года прирост потребительских цен составил 5,2 процента, базовая инфляция – 3,8 процента.

Как жители Беларуси оценивали уровень инфляции в мае и августе 2020 года – в инфографике Sputnik.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Как жители Беларуси оценивали уровень годовой инфляции в мае и августе 2020 года – в инфографике Sputnik.
 
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