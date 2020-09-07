Инфляционные ожидания населения Беларуси – август 2020 года

Источник материала: Sputnik Беларусь

Согласно регулярному, проводимому по заказу Нацбанка Беларуси, в августе 2020 года уровень инфляции, ощущаемый населением республики, составил 10,5 процента.

Большинство опрошенных (41,9 процента) считают, что цены на продукты питания, непродовольственные товары и на услуги за последние 12 месяцев выросли умеренно.

В следующие 12 месяцев большинство респондентов (56,9 процента) ожидает, что цены будут расти также интенсивно. Ожидаемый населением уровень инфляции составил 11,7 процента.

По сообщению Нацбанка Беларуси, в июле 2020 года прирост потребительских цен составил 5,2 процента, базовая инфляция – 3,8 процента.

Как жители Беларуси оценивали уровень инфляции в мае и августе 2020 года – в инфографике Sputnik.