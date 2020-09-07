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Инфляционные ожидания населения Беларуси – август 2020 года
07.09.2020 14:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
© Sputnik / Виктор Толочко
Чего ждать? Экономист ― о курсе валют, девальвации и инфляции в Беларуси
Большинство опрошенных (41,9 процента) считают, что цены на продукты питания, непродовольственные товары и на услуги за последние 12 месяцев выросли умеренно.
В следующие 12 месяцев большинство респондентов (56,9 процента) ожидает, что цены будут расти также интенсивно. Ожидаемый населением уровень инфляции составил 11,7 процента.
По сообщению Нацбанка Беларуси, в июле 2020 года прирост потребительских цен составил 5,2 процента, базовая инфляция – 3,8 процента.
Как жители Беларуси оценивали уровень инфляции в мае и августе 2020 года – в инфографике Sputnik.
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Как жители Беларуси оценивали уровень годовой инфляции в мае и августе 2020 года – в инфографике Sputnik.
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