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В Кремле отказались оценивать переданную Минском запись о Навальном

07.09.2020 14:43 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: yandex.uz

Позицию российской администрации озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Кремле не оценивают переданную Минском запись разговора Берлина и Варшавы про Алексея Навального, это работа спецслужб, что они и делают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, во время визита российского премьер-министра в Минск Александр Лукашенко заявил о том, что передаст запись перехваченного разговора между абонентами из Берлина и Варшавы. В беседе якобы говорилось о том, что информация об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального является фальсификацией. Названный представителем ФРГ на ней говорит, что подтверждение "отравления" не так важно - на войне "всякие методы хороши".

Кремль достоверность записи не комментирует. "Безусловно, мы имели возможность легко ознакомиться из материалов СМИ - это первое. Но, наверное, не нам судить о полезности, ценности данной записи, это, скорее, работа специальных служб, что они и делают", - цитирует Дмитрия Пескова РИА Новости.

Он подчеркнул, что оценивать эту запись должны и могут только спецслужбы.

В ответ на вопрос, предоставили ли спецслужбы РФ свою оценку записи президенту, Песков заявил, что не распологает такой информацией.

Между тем в правительстве Германии назвали "фиктивным разговором" опубликованную Беларусью запись. С аналогичным заявлением выступил и МИД Польши.

 
Теги: Минск
 
 
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Позицию российской администрации озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
 
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