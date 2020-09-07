В Кремле отказались оценивать переданную Минском запись о Навальном

Источник материала: Ежедневник

фото: yandex.uz

Позицию российской администрации озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Кремле не оценивают переданную Минском запись разговора Берлина и Варшавы про Алексея Навального, это работа спецслужб, что они и делают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, во время визита российского премьер-министра в Минск Александр Лукашенко заявил о том, что передаст запись перехваченного разговора между абонентами из Берлина и Варшавы. В беседе якобы говорилось о том, что информация об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального является фальсификацией. Названный представителем ФРГ на ней говорит, что подтверждение "отравления" не так важно - на войне "всякие методы хороши".

Кремль достоверность записи не комментирует. "Безусловно, мы имели возможность легко ознакомиться из материалов СМИ - это первое. Но, наверное, не нам судить о полезности, ценности данной записи, это, скорее, работа специальных служб, что они и делают", - цитирует Дмитрия Пескова РИА Новости .

Он подчеркнул, что оценивать эту запись должны и могут только спецслужбы.

В ответ на вопрос, предоставили ли спецслужбы РФ свою оценку записи президенту, Песков заявил, что не распологает такой информацией.

Между тем в правительстве Германии назвали "фиктивным разговором" опубликованную Беларусью запись. С аналогичным заявлением выступил и МИД Польши.