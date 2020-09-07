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Доллар снова пошел в рост
07.09.2020 14:43 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: smartmoney.one
По результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар снова начал расти.
По итогам торгов 7 сентября белорусский рубль по отношению к доллару подешевел на 0,0023 — до 2,6365 рубля за доллар.
Курс евро остался неизменным и составляет 3,121 рубля за евро.
Российский рубль подешевел на 0,0259 — до 3,4838 белорусского рубля за 100 российских.
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По результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар снова начал расти.
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