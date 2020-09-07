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Доллар снова пошел в рост

07.09.2020 14:43 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: smartmoney.one

По результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар снова начал расти.

По итогам торгов 7 сентября белорусский рубль по отношению к доллару подешевел на 0,0023 — до 2,6365 рубля за доллар.

Курс евро остался неизменным и составляет 3,121 рубля за евро.

Российский рубль подешевел на 0,0259 — до 3,4838 белорусского рубля за 100 российских.

 
 
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По результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар снова начал расти.
 
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