Доллар снова пошел в рост

Источник материала: Ежедневник

фото: smartmoney.one

По результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар снова начал расти.

По итогам торгов 7 сентября белорусский рубль по отношению к доллару подешевел на 0,0023 — до 2,6365 рубля за доллар.

Курс евро остался неизменным и составляет 3,121 рубля за евро.

Российский рубль подешевел на 0,0259 — до 3,4838 белорусского рубля за 100 российских.