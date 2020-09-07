Какие симптомы указывают на геморрой и как его лечить

Источник материала: Tut.by

Более 60% пациентов в Беларуси впервые обращаются к проктологу, когда развитие этого «неприличного» недуга достигает поздней стадии. Сергей Шахрай, доктор медицинских наук, профессор кафедры неотложной хирургии БелМАПО рассказал порталу «Здоровые люди» , почему нельзя игнорировать даже незначительные симптомы болезни и какие методы ее лечения выбрать.



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Что такое геморрой?

— Слово «геморрой» есть в лексиконе и обывателей, и специалистов. Хотя, по моему мнению, такого названия в современной классификации существовать не должно. Принимая во внимание совокупность причин, приводящих к заболеванию, его клинические проявления, особенности анатомии и физиологии, следует говорить о геморроидальной болезни.

Она может проявляться в форме хронического геморроя или острого геморроидального тромбоза (острого геморроя). Возможно сочетание этих двух состояний, когда тромбоз возникает на фоне хронического геморроя.

Откуда напасть?

— У человека есть анатомические предрасположенности к формированию этого заболевания ввиду наличия сосудистой ткани венозного и кавернозного (пещеристого) типа в области анального канала и прямой кишки. Эти сосудистые образования (узлы), когда они правильно и хорошо работают, нам нужны, потому что помогают удерживать жидкий кал и газы. Они — своего рода гидравлические клапаны, которые после дефекации очень быстро наполняются артериальной кровью, тем самым усиливая эффект замыкания.

При геморроидальной болезни узлы увеличиваются в размерах, из-за чего смещаются со своего анатомического месторасположения и выпадают наружу. В этом месте возникает боль, ткани травмируются, на них появляются микротрещинки, что вызывает кровотечение.

Почему так происходит?

— С возрастом у человека нарушаются обменные процессы в структуре связок, которые фиксируют сосудистые образования к стенке прямой кишки. В итоге связки теряют упругость, а узлы под напором внутреннего давления расширяются.

Дополнительные факторы:

частый подъем тяжестей, в том числе в тренажерном зале;

неправильные пищевые привычки, из-за которых появляются запоры;

беременность;

злоупотребление острой пищей и алкоголем;

долговременный кашель без лечения;

сидячий характер работы и малоподвижный образ жизни.

— Однако не у всех рожениц или офисных сотрудников появляется геморрой. Чтобы заболевание возникло, должно иметь место сочетание факторов.

Как протекает заболевание?

— В хроническом геморрое четыре стадии. На первой узлы не выпадают, их не видно, они просто иногда чуть-чуть кровоточат. Незначительные кровотечения могут появиться после бани, занятий спортом, тяжелой физической работы. На 2 стадии узлы не только кровоточат, но и начинают выпадать во время дефекации, однако сами прячутся обратно.

На 3 стадии узлы выпадают и обратно уже не прячутся, их приходится «ставить на место» пальцем, что неприятно и болезненно. А на четвертой и это становится невозможным, поскольку узлы все время находятся снаружи. Не заметить, как говорится, сложно.

Еще одно проявление болезни — острый геморроидальный тромбоз. Его обыватель может опознать по возникновению «шишек» на стенках прямой кишки. Хотя медики в этом случае будут говорить о затвердении геморроидальных узлов. Такое состояние может развиться «с нуля».

— Человек сходил в баню, выпил пива, поел острого шашлыка, а на утро у него в анусе на месте узла — твердая болезненная «фасолина». Она доставляет большой дискомфорт — человеку больно сидеть, а через некоторое время из-за нарушения кровоснабжения на тканях могут развиться язвы.

При этом тромбоз может протекать и бессимптомно, когда уплотнение на месте узла появляется, но не болит.

Когда бежать к врачу?



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По словам Сергея Шахрая, уменьшить вероятность развития заболевания можно. Например, не увлекаться острой пищей, алкоголем, следить за качеством стула, не провоцировать запоры. Однако самый главный вопрос профилактики — обращать на себя внимание и вовремя приходить к врачу, если что-то беспокоит.

— Парадокс наших людей в том, что они долго терпят. В странах ЕС, в частности, во Франции и Германии, обращаемость пациентов к врачам в поздних стадиях геморроя не больше 25%. У нас цифры противоположные: в поздней стадии обращаемость выше 60%.

Белорусские пациенты с геморроидальной болезнью 1−2 стадии, как правило, идут не в поликлинику, а в аптеку за свечами, которые продаются без рецепта.

— Симптоматическое лечение может уменьшить клинические проявления, снять воспаление, на какое-то время остановить кровотечение. Но после применения свечей расширенный узел в норму уже не придет. К тому же, пациенты не всегда получают нужные им свечи и мази.

Самостоятельное назначение неправильных препаратов, равно как и выбор лекарств по совету фармацевтов либо знакомых, только вредит. Ведь у свечей и мазей разное действие. Одни уменьшают кровотечение, другие анестезируют, третьи снимают воспаление.

— Поэтому важно смотреть на форму проявления и клинику заболевания, а не доверять рекламе. Ведь в продаже нет универсальных свечей.

Интересно, что немалая часть женщин за первичной помощью при геморрое обращается к гинекологу. Из-за большей доверительности, стеснительности.

— К сожалению, не всегда наши коллеги гинекологи дают правильный совет. Мы в этом направлении, как академия, работаем. На курсы повышения квалификации по проктологии, лазерной хирургии приглашаем гинекологов. Ведь нельзя заставить пациентку, если она не хочет, идти к мужчине хирургу. А вот обучить гинеколога поставить первичный диагноз и назначить консервативное лечение в виде подходящей мази или свечей можно.

А если это не геморрой?

Дискомфорт в прямой кишке сигнализирует не только о геморроидальной болезни. Боли могут появиться при межпозвоночной грыже, экземе, грибке в перианальной области. Также это может указывать и на заболевания желудочно-кишечного, урогенитального тракта, гинекологические патологии.

— При сомнении лучше лишний раз прийти, чем что-то пропустить. В моей практике за год бывает 7−10 случаев, когда пациенты долго лечат геморрой самостоятельно, потом приходят на прием с сильным кровотечением, а там — рак прямой кишки.

Конечно, ежегодные профилактические осмотры у проктолога будут лишними. Но откладывать визит к врачу при появлении явных жалоб по его части глупо.

Поздно ставить свечки!

Если у вас геморроидальная болезнь, то рано или поздно вы все-таки запишетесь на прием проктологу. Как ее лечат специалисты?

— На начальных стадиях используются малоинвазивные методики — лазерная деструкция узлов, латексное лигирование. Грубо говоря, узел сжигают лазером или электричеством, то есть физически уничтожают.

Большинство таких операций выполняется амбулаторно, с минимальным дискомфортом для пациента — до 15 минут по времени. А на полное восстановление понадобится 3−7 дней. При обращении к врачам на поздних стадиях речь идет уже о более серьезной операции с госпитализацией на 5−7 дней и реабилитации в амбулаторном режиме в течение месяца.

Геморроидальные узлы формируются в определенных секторах прямой кишки и анального канала. В 80% случаев это 3, 7 и 11 часов по условному циферблату.

— Если у пациента сформировался узел «на 7 часах» и его убрали, то спрогнозировать вероятность появления узлов в оставшихся двух секторах в течение жизни невозможно. Бывает, что уже сформировавшиеся узлы находятся сразу во всех секторах. И если их удалить, то они уже точно не появятся.

При этом у пациентов с не вылеченным геморроидальным тромбозом случаются обострения. Можно сгладить клиническое течение болезни, используя свечи и мази, однако в 80% случаев «проблемный» узел вновь воспаляется.

— Поэтому так важно приходить к врачам в срок. Ведь чем проще операция по объему и продолжительности, тем меньше осложнений, тем лучше результат, тем комфортнее пациенту и врачу.

Зачем сидеть в тазике с отваром?

Печально, но многие пациенты по-прежнему охотнее верят рекламе фармкомпаний и советам из Интернета, а не врачам.

— Часто эффективность препаратов и методов лечения сильно приукрашивают. Например, обещают: «100% вылечим геморрой без операции». Но это невозможно! Даже малоинвазивные методы подразумевают хирургическое вмешательство. Людьми просто манипулируют. И потом они рассержено говорят на приеме: не умеете лечить без операций, так не беритесь!

Еще одна категория белорусов свято верит в силу народной медицины.

— Пациенты готовы сидеть в тазике с отваром или спринцеваться. Но зачем? Да, некоторые травяные отвары оказывают противовоспалительное действие, но лечебного эффекта в их использовании нет. Максимум — у человека наступит психоэмоциональное облегчение, ведь он «лечится», что-то делает.

Любители «острых ощущений» для лечения геморроидальной болезни выбирают гирудотерапию.

— В теории при остром геморроидальном тромбозе пиявки могут поспособствовать разжижению крови. Но зачем класть на воспаленный узел пиявку, если можно купить аптечную мазь с гепарином? Кроме того, после курса гирудотерапии на узлах формируются язвочки. Но если хочется приключений, то можно попробовать.

Если болезнь сдвинулась с места, с ней нужно сражаться и ликвидировать ее очаг. А не надеяться на волшебные методы без присутствия хирурга. Не откладывайте визит к врачу, ведь это ваше здоровье и только вы за него в ответе!