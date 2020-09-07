В Японии супертайфун «Хайшэнь» обесточил более 500 тысяч домов, отменены сотни авиарейсов

Источник материала: СТВ

Новости Японии. На юго-запад Японии обрушился супертайфун «Хайшэнь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В списке пострадавших уже более 50 человек. Сильные дожди спровоцировали наводнения и оползни.





Наибольший удар пришелся на остров Кюсю. Без электричества в нескольких регионах остались более 500 тысяч домов.

Рекомендации об эвакуации получили свыше 8 миллионов жителей. Тысячи граждан уже покинули свои дома и вынуждены находиться во временных убежищах.





Из-за непогоды по всей стране отменены около 600 внутренних авиарейсов. Приостановлено также движение скоростных поездов.