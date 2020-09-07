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В Японии супертайфун «Хайшэнь» обесточил более 500 тысяч домов, отменены сотни авиарейсов

07.09.2020 14:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Японии. На юго-запад Японии обрушился супертайфун «Хайшэнь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В списке пострадавших уже более 50 человек. Сильные дожди спровоцировали наводнения и оползни.  

В Японии супертайфун «Хайшэнь» обесточил более 500 тысяч домов, отменены сотни авиарейсов

Наибольший удар пришелся на остров Кюсю. Без электричества в нескольких регионах остались более 500 тысяч домов.  

Рекомендации об эвакуации получили свыше 8 миллионов жителей. Тысячи граждан уже покинули свои дома и вынуждены находиться во временных убежищах.  

В Японии супертайфун «Хайшэнь» обесточил более 500 тысяч домов, отменены сотни авиарейсов

Из-за непогоды по всей стране отменены около 600 внутренних авиарейсов. Приостановлено также движение скоростных поездов.  

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Новости Японии. На юго-запад Японии обрушился супертайфун «Хайшэнь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В списке пострадавших уже более 50 человек....
 
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