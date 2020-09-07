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В Иране из-за сильного землетрясения пострадали более 30 человек

07.09.2020 14:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Ирана. Более 30 человек пострадали в результате сильного землетрясения в Иране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Магнитуда подземных толчков составила 5.1. Многие жители получили травмы, когда в панике выбегали из своих домов.  

В Иране из-за сильного землетрясения пострадали более 30 человек

В Иране из-за сильного землетрясения пострадали более 30 человек

В пострадавшие районы направлены спасательные бригады. Данных о серьезных разрушениях в результате природного катаклизма пока не поступало. В целях безопасности некоторые жители остались ночевать на улице.  

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Новости Ирана. Более 30 человек пострадали в результате сильного землетрясения в Иране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   Магнитуда подземных...
 
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