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«Достойно представили Вооружённые Силы на мировом уровне». Сборная Беларуси заняла 2 место на Армейских международных играх

07.09.2020 14:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси встречают участников Армейских международных игр – 2020, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За баталиями на полигонах, танкодромах, стрельбищах и полосах препятствий пристально следили не только военные специалисты.

«Достойно представили Вооружённые Силы на мировом уровне». Сборная Беларуси заняла 2 место на Армейских международных играх

«Достойно представили Вооружённые Силы на мировом уровне». Сборная Беларуси заняла 2 место на Армейских международных играх

Соревнования включали 30 конкурсов, сотни этапов, где за кубок победителя и звание самой сильной армии сражались представители 32 стран.  

«Достойно представили Вооружённые Силы на мировом уровне». Сборная Беларуси заняла 2 место на Армейских международных играх

«Достойно представили Вооружённые Силы на мировом уровне». Сборная Беларуси заняла 2 место на Армейских международных играх

Андрей Некрашевич, начальник Главного управления боевой подготовки Министерства обороны Беларуси:  
Команда Вооруженных Сил Республики Беларусь в общем зачете завоевала уверенное второе место. Участвовала в 22 конкурсах, завоевала 4 золотые медали, 10 серебряных, 6 бронзовых. 

Нам еще предстоит, конечно, сделать анализ выступлений нашей команды. Но предварительно хочу отметить, что все наши военнослужащие достойно сражались на учебных полигонах и достойно представили наши Вооруженные Силы на мировом уровне.  

«Достойно представили Вооружённые Силы на мировом уровне». Сборная Беларуси заняла 2 место на Армейских международных играх

«Достойно представили Вооружённые Силы на мировом уровне». Сборная Беларуси заняла 2 место на Армейских международных играх

Ежегодные военные состязания проводятся с 2015 года. Напомним, на нынешних играх команда Беларуси заняла второе место. Первые – россияне. Замкнула тройку лидеров в общекомандном зачете сборная Узбекистана.   

Люди в материале: Андрей Некрашевич

 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси встречают участников Армейских международных игр – 2020, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За баталиями на полигонах,...
 
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