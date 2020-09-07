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На фото показали дизайнерские решения, которые вызывают улыбку
Источник материала: Onliner
Иногда дизайнерские идеи, сталкиваясь с реальностью, превращаются в нечто новое, незапланированное. В таком случае уместно говорить о фейлах. Очевидно, что чувство прекрасного у всех разное, но и чувство меры знать надо. К слову, случаются и совершенно запланированные «диверсии» — тогда не так смешно, как мило.
В очередной фотоподборке собраны интересные экземпляры, которые должны вызвать у вас как минимум улыбку.
Интересной традиции придерживается теща автора фото: всем мужчинам в семье на Рождество дарят такие вот штаны с намеком
Да, принт на майке почти прекрасен, но могут быть нюансы
Нет, на стоп-кадре не женщина со странной фигурой. Это блузка с красивой оторочкой
Высокая мода иногда слишком высокая. Но надувные штаны это круто. Главное в воду не заходить
Наверное, самоделка. Или пара кукол лишились своих бикини
Фото не свежее, но актуальности не теряет
Классика жанра: «А поиграй-ка с расположением слов. Получилось?» — «Да. Peo Are Peo Ple Are Ple»
Ваш наряд очень стройнит!
Якобы в карман женских моделей джинсов Switch Lite не помещается, а в мужские — помещается
Кто-то плохо учил астрономию
Да, городская жизнь это класс, но в списке городов этих городов меньше, чем стран
С такой сумкой внимание обеспечено
И джинсы отличные
Обувь? Подушка? Гибрид!
А вы бы надели трусы с надписью «Понюхай»?
Вот она — опасность заказа через интернет. На фото все было иначе, легинсы не казались такими уж откровенными
Adidas на все случаи жизни
В упаковке казалось красиво (это маска для лица). На деле как-то смешно получилось
Легким движением руки пуховик превращается в... платье? Когда-то такие продавались почти за $3 тысячи
стандартная, 4K (видео 12 Мп), Timelapse, GPS
стандартная, 4K (видео 12 Мп), Timelapse, GPS
стандартная, 4K, матрица 1/2.5", Timelapse, GPS
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Иногда дизайнерские идеи, сталкиваясь с реальностью, превращаются в нечто новое, незапланированное. В таком случае уместно говорить о фейлах. Очевидно, что чувство...
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