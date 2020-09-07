ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На фото показали дизайнерские решения, которые вызывают улыбку

07.09.2020 14:55 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Иногда дизайнерские идеи, сталкиваясь с реальностью, превращаются в нечто новое, незапланированное. В таком случае уместно говорить о фейлах. Очевидно, что чувство прекрасного у всех разное, но и чувство меры знать надо. К слову, случаются и совершенно запланированные «диверсии» — тогда не так смешно, как мило.

В очередной фотоподборке собраны интересные экземпляры, которые должны вызвать у вас как минимум улыбку.

На фото показали дизайнерские решения, которые вызывают улыбку
Интересной традиции придерживается теща автора фото: всем мужчинам в семье на Рождество дарят такие вот штаны с намеком
На фото показали дизайнерские решения, которые вызывают улыбку
Да, принт на майке почти прекрасен, но могут быть нюансы
На фото показали дизайнерские решения, которые вызывают улыбку
Нет, на стоп-кадре не женщина со странной фигурой. Это блузка с красивой оторочкой
На фото показали дизайнерские решения, которые вызывают улыбку
Высокая мода иногда слишком высокая. Но надувные штаны это круто. Главное в воду не заходить
На фото показали дизайнерские решения, которые вызывают улыбку
Наверное, самоделка. Или пара кукол лишились своих бикини
На фото показали дизайнерские решения, которые вызывают улыбку
Фото не свежее, но актуальности не теряет
На фото показали дизайнерские решения, которые вызывают улыбку
Классика жанра: «А поиграй-ка с расположением слов. Получилось?» — «Да. Peo Are Peo Ple Are Ple»
На фото показали дизайнерские решения, которые вызывают улыбку
Ваш наряд очень стройнит!
На фото показали дизайнерские решения, которые вызывают улыбку
Якобы в карман женских моделей джинсов Switch Lite не помещается, а в мужские — помещается
На фото показали дизайнерские решения, которые вызывают улыбку
Кто-то плохо учил астрономию
На фото показали дизайнерские решения, которые вызывают улыбку
Да, городская жизнь это класс, но в списке городов этих городов меньше, чем стран
На фото показали дизайнерские решения, которые вызывают улыбку
С такой сумкой внимание обеспечено
На фото показали дизайнерские решения, которые вызывают улыбку
И джинсы отличные
На фото показали дизайнерские решения, которые вызывают улыбку
Обувь? Подушка? Гибрид!
На фото показали дизайнерские решения, которые вызывают улыбку
А вы бы надели трусы с надписью «Понюхай»?
На фото показали дизайнерские решения, которые вызывают улыбку
Вот она — опасность заказа через интернет. На фото все было иначе, легинсы не казались такими уж откровенными
На фото показали дизайнерские решения, которые вызывают улыбку
Adidas на все случаи жизни
На фото показали дизайнерские решения, которые вызывают улыбку
В упаковке казалось красиво (это маска для лица). На деле как-то смешно получилось
На фото показали дизайнерские решения, которые вызывают улыбку
Легким движением руки пуховик превращается в... платье? Когда-то такие продавались почти за $3 тысячи
Экшен-камера GoPro HERO7 Black
12 отзывов
стандартная, 4K (видео 12 Мп), Timelapse, GPS
861 р.
11 предложений
Экшен-камера GoPro HERO8 Black
4 отзыва
стандартная, 4K (видео 12 Мп), Timelapse, GPS
1265 р.
8 предложений
Экшен-камера Sony FDR-X3000 (корпус + водонепроницаемый чехол)
12 отзывов
стандартная, 4K, матрица 1/2.5", Timelapse, GPS
1229 р.
13 предложений
Сравнить эти товары →
Экшен-камеры в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иногда дизайнерские идеи, сталкиваясь с реальностью, превращаются в нечто новое, незапланированное. В таком случае уместно говорить о фейлах. Очевидно, что чувство...
 
Новости дня
Новости разные
 
Власти ФРГ резко осудили применение силы в отношении демонстрантов в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.09.2020
Mir24.TV Belarus
07.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика