На фото показали дизайнерские решения, которые вызывают улыбку

Источник материала: Onliner

Иногда дизайнерские идеи, сталкиваясь с реальностью, превращаются в нечто новое, незапланированное. В таком случае уместно говорить о фейлах. Очевидно, что чувство прекрасного у всех разное, но и чувство меры знать надо. К слову, случаются и совершенно запланированные «диверсии» — тогда не так смешно, как мило.

В очередной фотоподборке собраны интересные экземпляры, которые должны вызвать у вас как минимум улыбку.



Интересной традиции придерживается теща автора фото: всем мужчинам в семье на Рождество дарят такие вот штаны с намеком



Да, принт на майке почти прекрасен, но могут быть нюансы



Нет, на стоп-кадре не женщина со странной фигурой. Это блузка с красивой оторочкой



Высокая мода иногда слишком высокая. Но надувные штаны это круто. Главное в воду не заходить



Наверное, самоделка. Или пара кукол лишились своих бикини



Фото не свежее, но актуальности не теряет



Классика жанра: «А поиграй-ка с расположением слов. Получилось?» — «Да. Peo Are Peo Ple Are Ple»



Ваш наряд очень стройнит!



Якобы в карман женских моделей джинсов Switch Lite не помещается, а в мужские — помещается



Кто-то плохо учил астрономию



Да, городская жизнь это класс, но в списке городов этих городов меньше, чем стран



С такой сумкой внимание обеспечено



И джинсы отличные



Обувь? Подушка? Гибрид!



А вы бы надели трусы с надписью «Понюхай»?



Вот она — опасность заказа через интернет. На фото все было иначе, легинсы не казались такими уж откровенными



Adidas на все случаи жизни



В упаковке казалось красиво (это маска для лица). На деле как-то смешно получилось



Легким движением руки пуховик превращается в... платье? Когда-то такие продавались почти за $3 тысячи