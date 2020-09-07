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Мотоциклист сбил пешехода на МКАД. Возбуждено уголовное дело

07.09.2020 14:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Четвертого июля в районе часа ночи 39-летний мужчина, управляя мотоциклом Honda, двигался по внешнему кольцу МКАД со стороны проспекта Победителей в сторону улицы Тимирязева в Минске и совершил наезд на парня, который пересекал проезжую часть. СК сообщает о возбуждении уголовного дела.

Следствием устанавливаются обстоятельства ДТП. В результате аварии 23-летнему молодому человеку причинены тяжкие телесные повреждения, с которыми он был госпитализирован. В настоящее время он находится дома и продолжает лечение.

Установлено, что концентрация алкоголя в крови у пострадавшего пешехода составила более 3 промилле.

Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса.

Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о вышеуказанном происшествии, следователи просят обратиться в УСК по г. Минску по телефонам: (8 017) 389-55-55 или 8 033 333-67-19.

 
Теги: Минск
 
 
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Четвертого июля в районе часа ночи 39-летний мужчина, управляя мотоциклом Honda, двигался по внешнему кольцу МКАД со стороны проспекта Победителей в сторону улицы...
 
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