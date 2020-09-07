«Теперь его могут поставить на учет». Мама задержанного вчера вечером 12-летнего Ярослава — о решении сына пойти на акцию протеста

Источник материала: Onliner

Вчера вечером во время акций протеста сотрудники милиции задержали 12-летнего Ярослава. Прямо на глазах наших журналистов его выпустили из РУВД в сопровождении мамы. Мальчик сказал, что был на марше, затем силовики посадили его в микроавтобус и привезли в отделение. Юлия, мама Ярослава, прокомментировала нам, что теперь подростка могут поставить на учет по делам несовершеннолетних. О подробностях произошедшего мы поговорили с женщиной.

— В школу об этой ситуации уже сообщили, там пишут характеристику на сына в Министерство образования, — начинает рассказывать Юлия. — Мой сын многим увлекается: он прекрасно плавает, занимался скалолазанием, четыре года занимался в актерской студии и гимнастикой. А сейчас у него планируется профилактическая беседа с начальником РУВД. Понятно, все это произошло в силу его возраста: он ведь не должен был там находиться. Но Ярослав меня не слушался, всю неделю митинговал — и за все это придется отвечать мне.





По словам мамы Ярослава, она просила подростка, чтобы он никуда не ходил. Но мальчик ушел из дома без разрешения родителей.

— Он даже не выполнил домашнее задание! — возмущается Юлия. — Да, ему нравится ходить на марши мира, он деятельный человек. Вообще, сначала Ярослав договорился встретиться со своим отцом. И хотя он в итоге ему не дозвонился, все равно пошел в город. Метро было перекрыто, сын доехал до Академии наук, затем как-то оказался около Galleria. Я все время ему звонила и уговаривала вернуться — на тот момент его не было дома уже несколько часов. И вот когда он вышел из торгового центра, ему захотелось пойти на марш.

По словам Юлии, Ярослав увидел на дороге баллончики с краской. Решил, он тоже не против что-нибудь написать. Так на асфальте появились граффити «3%».

— После этого сотрудники милиции схватили его и посадили в автозак. Какая-то женщина кричала: «Он со мной!» В итоге ее тоже задержали, и теперь я очень за нее переживаю. После автозака его пересадили в микроавтобус и привезли в РУВД, — добавляет Юлия. — Естественно, я стала искать Ярослава. В половину восьмого сама позвонила в милицию, и мне сообщили, что сын находится у них.





По словам женщины, во время беседы с Ярославом разговаривали уважительно — выясняли, как он оказался на марше.

— Когда я приехала к РУВД, ко мне вышел милиционер и завел внутрь. В кабинете с нами поговорили и написали два протокола. Сам Ярослав сказал, что даже не испугался, когда его посадили в автозак, — добавляет Юлия. — Нас только предупредили, что сына могут поставить на учет. Будет ли это на самом деле, решит школьная комиссия.

Юлия добавляет, что она не ругала сына — «после драки кулаками не машут». Только высказала недовольство, что Ярослав ее не послушал.

— Ему 12 лет — он еще ребенок, который за себя не отвечает. У него нет никакого юридического права. Конечно, мне очень печально, что он ко мне не прислушался. Если бы он сделал уроки, я бы даже сама с ним пошла, прогулялась. А теперь получается, что он просто не подумал о последствиях...

На вопрос, откуда у 12-летнего Ярослава активная гражданская позиция, Юлия отвечает: ее сын читает много новостей в интернете и знает, что происходит в стране.

— Это ему никто не навязывал — все есть в сети. Сама же я считаю, что с ребенком политические вопросы обсуждать не стоит, — говорит Юлия. — Я еще задолго до этого случая слышала, как он говорил, что «у мамы маленькая зарплата». Его все эти вопросы волнуют. А я ему всегда отвечала: если ты хочешь, чтобы у тебя было обеспеченное будущее, просто учись хорошо.





Герой этой статьи пошел на акцию сам. На днях же представитель МВД Ольга Чемоданова опубликовала эмоциональный комментарий о «принудительном» участии детей в политических мероприятиях.

«Вы носите на руках грудных детей на протесты, берете с собой ребенка на митинги, гуляете за руку со школьниками среди толпы и ОМОНа. Почему вы не понимаете, какому удару подвергаете неокрепшую детскую психику? Вы блокируете проезд машинам детской коляской с ребенком. Ради чего? Не втягивайте в политику детей, дайте им шанс на детство, которое было у нас — спокойное и безопасное», — заявила Чемоданова.

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