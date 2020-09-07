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Пресс-секретарь Путина назвал избиения людьми в гражданской одежде мирных жителей Беларуси хулиганской выходкой

07.09.2020 14:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал избиения людьми в гражданской одежде мирных жителей Беларуси хулиганской выходкой, в том числе в кафе, и сообщил, что правоохранители Беларуси проверяют этот случай, сообщает «Эхо Москвы».

Отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы», не является ли для России тревожным звонком подобные случаи избиений мирных жителей людьми, одетыми в гражданскую одежду, и понадобится ли использовать резерв силовиков, о котором говорил Владимир Путин, Дмитрий Песков ответил:

— Это, безусловно, какие-то хулиганские выходки. Мы знаем по заявлению наших белорусских коллег, что они проверяют эту информацию, эти съемки. И надеемся, что белорусские правоохранительные органы выполнят свою работу.

27 августа Владимир Путин рассказал, что по просьбе Александра Лукашенко в России создан резерв силовиков.

— Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов, и я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля. Он не будет использоваться, пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят к разбою: начнут поджигать машины, дома, банки, попытаются захватить административные здания и так далее, — сказал Путин.

Вчера полетели первые стекла.

 
 
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал избиения людьми в гражданской одежде мирных жителей Беларуси хулиганской выходкой, в том числе в кафе, и...
 
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