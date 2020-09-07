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EA извинилась за полноэкранную рекламу в игре за $60

07.09.2020 14:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вокруг симулятора мордобоя UFC 4 на прошлой неделе разгорелся скандал. Точнее, вокруг не игры, а рекламы, которая стала появляться в игре во время повторов сочных моментов. Это полноэкранная реклама нового сезона одного из телешоу Amazon.

Реклама мелькает довольно быстро. Но во время непосредственно игрового процесса она отображается и в нижней части экрана рядом с таймером раунда.

Естественно, такая назойливость разозлила многих фанатов игры. На Reddit тут же появился гневный пост: как так, в игре за $60 еще и рекламу крутят!

EA тут же выступила с официальным заявлением, в котором извинилась за вмешательство в игровой процесс.

— Из ваших отзывов совершенно ясно, что интеграция рекламы в Replay и Overlay не приветствуется. Рекламные объявления были отключены. Мы приносим свои извинения за любые нарушения игрового процесса, которые могли возникнуть у игроков, — цитирует Eurogamer издательство.

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Вокруг симулятора мордобоя UFC 4 на прошлой неделе разгорелся скандал. Точнее, вокруг не игры, а рекламы, которая стала появляться в игре во время повторов сочных...
 
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