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Скорая, перевозившая пациента, опрокинулась после удара легковушки
Источник материала: Onliner
Сегодня рано утром, около 5:40, в МЧС поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке улиц Притыцкого и Чернышевского в Барановичах. По данным спасателей, произошло столкновение легковушки и автомобиля скорой медицинской помощи, в котором перевозили пациента.
По данным
С травмами различной степени тяжести человека госпитализировали. Автомобили получили механические повреждения.
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Сегодня рано утром, около 5:40, в МЧС поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке улиц Притыцкого и Чернышевского в Барановичах. По...
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