Скорая, перевозившая пациента, опрокинулась после удара легковушки

Источник материала: Onliner

Сегодня рано утром, около 5:40, в МЧС поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке улиц Притыцкого и Чернышевского в Барановичах. По данным спасателей, произошло столкновение легковушки и автомобиля скорой медицинской помощи, в котором перевозили пациента.

По данным МЧС , имело место именно боковое столкновение. «В результате удара машина с медиками опрокинулась на правую сторону, внутри оказался заблокирован пациент, — сообщили спасатели. — Сотрудники деблокировали пострадавшего при помощи специального инструмента».





С травмами различной степени тяжести человека госпитализировали. Автомобили получили механические повреждения.





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