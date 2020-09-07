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Скорая, перевозившая пациента, опрокинулась после удара легковушки

07.09.2020 14:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня рано утром, около 5:40, в МЧС поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке улиц Притыцкого и Чернышевского в Барановичах. По данным спасателей, произошло столкновение легковушки и автомобиля скорой медицинской помощи, в котором перевозили пациента.

По данным МЧС, имело место именно боковое столкновение. «В результате удара машина с медиками опрокинулась на правую сторону, внутри оказался заблокирован пациент, — сообщили спасатели. — Сотрудники деблокировали пострадавшего при помощи специального инструмента».

Скорая, перевозившая пациента, опрокинулась после удара легковушки

С травмами различной степени тяжести человека госпитализировали. Автомобили получили механические повреждения.

Скорая, перевозившая пациента, опрокинулась после удара легковушки

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Сегодня рано утром, около 5:40, в МЧС поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке улиц Притыцкого и Чернышевского в Барановичах. По...
 
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