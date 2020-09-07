У «экс-кошелька Лукашенко» нашли недвижимость в Лондоне на $23 млн

Источник материала: KYKY

Британское издание The Times вместе с немецкой антикоррупционной организацией Transparency International провели собственное расследование и нашли у жены и дочери беларуского бизнесмена Владимира Пефтиева недвижимость в Лондоне, стоимостью около 18 миллионов фунтов стерлингов (≈ 23,5 миллионов долларов).

В ходе расследования журналисты узнали, что дочь и жена Пефтиева владеют 12 квартирами в западной части центре Лондона, Вест-Энде. Пишут, что эти квартиры приобрели через офшоры.

В The Times также говорят о прямой связи Пефтиева с «последним диктатором Европы». Действительно, в нулевых этого бизнесмена называли «кошельком Лукашенко».

Рэйчел Дэвис Тека, глава отдела правозащитной деятельности Transparency International UK, в комментарии The Times сказала: «Британия не должна приветствовать людей, которые извлекли выгоду из коррумпированных и репрессивных режимов». Адвокаты семьи Пефтиевых от комментариев изданию отказались.

Что нужно знать про Пефтиева

TUT.by пишет , что последний раз этот бизнесмен был замечен в скандале в 2016 году, когда журналисты в «панамском досье» нашли 14 офшорных компаний, связанных с женой Пефтиева. Так, считают эксперты, олигарх обходил санкции ЕС. Под последние Пефтиев попал в 2010 году, но после апелляции в 2014-м санкции против него отменили.

В «досье » Пефтиева на сайте «Ежедневник» сказано, что он – инвестор, награжден орденом Почета, соавтор ряда запатентованных изобретений. В нулевых был самым успешным и влиятельным бизнесменом Беларуси. В 2012-м Лукашенко говорил о нем: «Я вам клянусь, что я у Пефтиева никогда не то что для личных, для государственных целей ни копейки не взял. Они взяли и закосили этого мужика».

Пефтиев стоял у истоков создания спецэкспортера вооружений «Белтехэкспорт». В 2012-м он объявил, что продал «Белтехэкспорт» малоизвестному российскому бизнесмену Дмитрию Гуриновичу. Есть неподтвержденная информация, что после этой сделки у силовиков появились вопросы к Пефтиеву. Но он их решил и ушел в тень. Журналисты «Ежедневник» пишут: «Не нужно забывать способности бизнесмена успешно преодолевать трудности и возвращаться из тени в большой бизнес. Он с успехом продемонстрировал это уже дважды: в первый раз – в середине 1990-х, вернувшись из опалы за поддержку Кебича в 1994 году, во второй – приехав в Беларусь из мальтийской эмиграции в конце 2000-х».

Сейчас Пефтиев в Беларуси строит церки, а сам проводит много времени за границей.