|
У «экс-кошелька Лукашенко» нашли недвижимость в Лондоне на $23 млн
Источник материала: KYKY>
Британское издание The Times вместе с немецкой антикоррупционной организацией Transparency International
В ходе расследования журналисты узнали, что дочь и жена Пефтиева владеют 12 квартирами в западной части центре Лондона, Вест-Энде. Пишут, что эти квартиры приобрели через офшоры.
В The Times также говорят о прямой связи Пефтиева с «последним диктатором Европы». Действительно, в нулевых этого бизнесмена называли «кошельком Лукашенко».
Рэйчел Дэвис Тека, глава отдела правозащитной деятельности Transparency International UK, в комментарии The Times сказала: «Британия не должна приветствовать людей, которые извлекли выгоду из коррумпированных и репрессивных режимов». Адвокаты семьи Пефтиевых от комментариев изданию отказались.
Что нужно знать про Пефтиева
TUT.by
В
Пефтиев стоял у истоков создания спецэкспортера вооружений «Белтехэкспорт». В 2012-м он объявил, что продал «Белтехэкспорт» малоизвестному российскому бизнесмену Дмитрию Гуриновичу. Есть неподтвержденная информация, что после этой сделки у силовиков появились вопросы к Пефтиеву. Но он их решил и ушел в тень. Журналисты «Ежедневник» пишут: «Не нужно забывать способности бизнесмена успешно преодолевать трудности и возвращаться из тени в большой бизнес. Он с успехом продемонстрировал это уже дважды: в первый раз – в середине 1990-х, вернувшись из опалы за поддержку Кебича в 1994 году, во второй – приехав в Беларусь из мальтийской эмиграции в конце 2000-х».
Сейчас Пефтиев в Беларуси строит церки, а сам проводит много времени за границей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Британское издание The Times вместе с немецкой антикоррупционной организацией Transparency International провели собственное расследование и нашли у жены и дочери беларуского...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)