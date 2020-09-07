Источник материала: Myfin

Проезд в наземном в транспорте можно теперь оплачивать смартфоном

Оплатить проезд смартфоном теперь можно во всех автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях белорусской столицы. Сервис TIX внедрил «Беларусбанк» совместно с компанией «Системные технологии» и предприятием «Минсктранс».

Главные преимущества современной технологии — надежность оплаты и гарантированное списание суммы при нажатии за 1 поездку. Операция не откладывается и проводится в реальном времени.