ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Около сотни белорусских компаний раздумывают над переносом своей деятельности в Латвию

07.09.2020 15:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Десять белорусских компаний приняли решение перенести свою деятельность в Латвию, около сотни рассматривают такую возможность, сообщил агентству BNS в понедельник директор Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР) Каспар Рожкалнс.

"Белорусские компании заинтересованы в предоставляемых Латвией возможностях. Оперативно сотрудничая с Управлением по делам гражданства и миграции (УДГМ), ЛАИР уже организовало первые визиты белорусских компаний в Латвию. Всего было предоставлено более 100 консультаций, а десять компаний уже приняли решение о частичном или полном переносе свой деятельности в Латвию", - сообщил Рожкалнс.

Он рассказал, что примерно в течение недели ЛАИР консультировала предпринимателей, которые рассматривают возможность переноса своей деятельности в Латвию. Директор ЛАИР отметил, что предложения Латвии серьезно рассматриваются и рядом ведущих белорусских компаний в области информационных и коммуникационных технологий.

"Параллельно эти компании рассматривают и другие варианты, поэтому важно действовать быстро. В настоящее время мы тесно сотрудничаем с УДГМ, пограничной охраной, учреждениями финансового надзора и другими, чтобы подготовить соответствующие и проверенные на практике инструкции для предпринимателей, которые примут решение в пользу Латвии", - сообщил Рожкалнс.

ЛАИР и УДГМ сформировали специальную команду, которая оперативно обрабатывает заявки от белорусских предпринимателей и предлагает возможные решения, которые включают в себя так называемую стартап-визу или "синюю карту" Европейского союза, то есть выдачу временного вида на жительство высококвалифицированным специалистам и членам их семей.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Десять белорусских компаний приняли решение перенести свою деятельность в Латвию, около сотни рассматривают такую возможность, сообщил агентству BNS в понедельник...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мотоциклист сбил пешехода на МКАД. Возбуждено уголовное дело
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.09.2020
Mir24.TV Belarus
07.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика