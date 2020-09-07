Грузинская оппозиция решила выдвинуть Саакашвили на пост премьер-министра

















Об этом экс-глава министерства иностранных дел Грузии и один из лидеров ЕНД Григол Вашадзе объявил 7 сентября на брифинге, запись которого опубликована Саакашвили в Facebook.





"Саакашвили должен вернуться в Грузию, он должен встретиться со своим народом лицом к лицу. Именно поэтому "Единое национальное движение" и все партии, входящие в объединенную оппозицию, решили выдвинуть его кандидатуру на пост премьер-министра Грузии", – сказал он.





По словам Вашадзе, вечером Саакашвили сделает специальное заявление о своих планах в Грузии.





Комментируя заявление Вашадзе, Саакашвили сказал Общественному: "Грузинская оппозиция, которая, я уверен, побеждает на выборах (парламентские выборы в Грузии состоятся 31 октября. – Прим.), выдвинула это предложение. Вечером буду отвечать, когда отвечу – все узнают".





Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Сам Саакашвили уголовные дела называл политически мотивированными.





В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.





С июня 2020 года Саакашвили находится на должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.





27 августа Саакашвили опубликовал видеообращение на грузинском языке, в котором сообщил, что возвращается в Грузию. Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани в ответ заявила, что, как только политик въедет в страну, его задержат и поместят в тюрьму.





Саакашвили отметил, что продолжит работу в украинском Исполнительном комитете реформ, но активно включится в политический процесс в Грузии.



